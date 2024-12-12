九龍灣億京中心頂層全層全海景招租 意向呎租18元｜商廈市況

隨著啟德體育園及周邊基建陸續落成，九龍東將逐漸成為香港未來的商業及文化重心之一，當中九龍灣商業區更可與啟德產生協同效應，有業主趁勢委託中原(工商舖)作獨家代理負責九龍灣宏光道1號億京中心A座高層全層單位出租事宜，意向月租約24.9萬元，呎租僅約18元。

中原(工商舖)工商部分區營業董事葉宇政表示，是次獨家代理的全層位於九龍灣宏光道1號億京中心A座35樓頂層，樓面面積約13,851方呎。該全層單位擁有高樓底，配合豪華裝修，能滿足不同類型企業的租用需求，適合金融、科技、專業服務等行業的高端企業進駐。景觀方面，單位更可俯瞰啟德郵輪碼頭及聞名世界的全新地標啟德體育園，並坐擁維港兩岸360度全海景致，景觀相當開揚，為租戶日常辦公提供舒適及高效的工作環境。