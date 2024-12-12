九龍灣億京中心頂層全層全海景招租 意向呎租18元｜商廈市況

隨著啟德體育園及周邊基建陸續落成，九龍東將逐漸成為香港未來的商業及文化重心之一，當中九龍灣商業區更可與啟德產生協同效應，有業主趁勢委託中原(工商舖)作獨家代理負責九龍灣宏光道1號億京中心A座高層全層單位出租事宜，意向月租約24.9萬元，呎租僅約18元。
中原(工商舖)工商部分區營業董事葉宇政表示，是次獨家代理的全層位於九龍灣宏光道1號億京中心A座35樓頂層，樓面面積約13,851方呎。該全層單位擁有高樓底，配合豪華裝修，能滿足不同類型企業的租用需求，適合金融、科技、專業服務等行業的高端企業進駐。景觀方面，單位更可俯瞰啟德郵輪碼頭及聞名世界的全新地標啟德體育園，並坐擁維港兩岸360度全海景致，景觀相當開揚，為租戶日常辦公提供舒適及高效的工作環境。
葉宇政指出，億京中心為區內知名甲級寫字樓項目之一，擁有優越的硬件設施及管理服務，而該廈臨近多條主要幹道及港鐵九龍灣站，交通便捷，對區內及跨區企業均有極大吸引力。近年來，九龍灣甲級寫字樓市場表現穩健，全層大額租務交投亦見增多，如本月宏泰道23號Manhattan Place高層全層單位，面積約2萬方呎，亦以每月約50萬元成功租出，平均呎租約25元；上月宏照道38號企業廣場五期二座高層全層單位，面積約1.74萬方呎，成交租金約34.8萬元，平均呎租約20元。
葉宇政認為，是次放租的億京中心A座頂層全層單位呎租僅為18元，較市場同類型物業具明顯的價格優勢，加上其地段優越及物業條件出色，對於希望以合理租金進駐甲級寫字樓的企業而言，是一次不可多得的機會。同時，業主亦可因應準租客的企業背景及誠意，而提供更具吸引的租務細節安排，對用家極具吸引力。葉宇政相信，億京中心的優越位置及物業條件，將隨著區內發展而進一步提升其增值潛力，預期未來區內優質物業的租金將隨市場需求增加而逐步上調，建議有意進駐的企業把握當前租務良機，盡早入市。