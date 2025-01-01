九龍灣甲廈業主 蝕逾三成低價放售複式戶 意向價5400萬｜商廈市況

九龍灣商廈呎價持續低企，繼早前第一集團中心頂層獲承接後，同區恩浩國際中心一個中層複式戶亦放盤，意向價約5,400萬元，不單較之前叫價折讓近五成，亦較業主購入價蝕讓約32%。

上述九龍灣恩浩國際中心放盤由中原(工商舖)擔任獨家代理，該物業位於常悅道1號，放售物業為21樓A室及22樓A室，面積分別約4,509及2,283方呎，合共約6,792方呎。中原(工商舖)工商部副分區營業董事莊梓榮表示，以意向叫價約5,400萬元計，平均呎價約7,951元。據了解，業主於2015年以約7,290萬元買入該物業，持貨9年，連同相關費用，總成本接近8,000萬元；今次意向價較購入價蝕讓約32%。同時，物業於2022年已放售，當時叫價約1.07億元，業主是次因應市場變化而決定放售，較之前折讓約47%。

逾 500萬超 新工業風裝修

莊梓榮稱，該物業一直由業主自用，將以交吉形式出售，買家可即買即用，另可配售2個私家車位，每個車位意向價約150萬元。此外，單位採工業風設計，裝修具品味兼簇新，配合物業時尚的玻璃幕牆外形，以及24小時冷氣系統，適合各行各業承用。值得一提是，該單位為全幢唯一已入則複式單位，其樓底特高，達4.15米，空間感十足，且業主更不惜花費逾500萬元裝修，包括約150萬元入則內置樓梯，以連接兩層，加上單位背山面海的開揚景觀，擁270度環迴景致，可遠眺獅子山及東九龍都市景外，更可望郵輪碼頭及港島東區至灣仔一帶海景。他續指，上述物業可以買賣公司形式交易，業主更可因應買家需要而以售後租回形式進行，方便買家不同需要。

恩浩國際中心為九龍灣地標甲級商廈，鄰近億京中心及企業廣場，交通便利，距離港鐵站步程約5分鐘，而與觀塘繞道更是一街之隔，有利駕車一族前往九龍中或經東隧至港島各區。