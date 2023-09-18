二手低迷｜樓價跌勢加快 執平貨留意！6個CCL屋苑呎價失守1萬元

加息拖累樓價跌勢加快，反映整體二手私人住宅樓價的中原城市領先指數CCL已經跌穿160點，最新報159.87點，按周跌1.19%，創32周新低。想執筍盤買家可留意，138個CCL成分屋苑之中，有6個屋苑的呎價已失守1萬元關口，其中2個屋苑更跌至「8字頭」水平。

本港樓市經歷今年首數個月的短暫「小陽春」後，便無以為繼，今年樓價升幅已由7.4%，收窄至最新不足2%。今年6月，呎價1萬元內的CCL屋苑數量一度減少至只剩1個，較去年底多達7個，大幅回落86%。不過，由於近期多個新盤低開搶客，包括最近開售的一個屯門樓盤呎價更低至9,168元，令近期二手樓價跌勢加快。

現時呎價低於1萬元的CCL屋苑數量，已回升至6個，全屬新界西屋苑，包括天水圍嘉湖山莊、荃灣荃威花園、深井浪翠園、麗都花園、屯門海翠花園及新屯門中心，佔該區33個成分屋苑約18%。