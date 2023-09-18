二手低迷｜樓價跌勢加快 執平貨留意！6個CCL屋苑呎價失守1萬元

加息拖累樓價跌勢加快，反映整體二手私人住宅樓價的中原城市領先指數CCL已經跌穿160點，最新報159.87點，按周跌1.19%，創32周新低。想執筍盤買家可留意，138個CCL成分屋苑之中，有6個屋苑的呎價已失守1萬元關口，其中2個屋苑更跌至「8字頭」水平。
本港樓市經歷今年首數個月的短暫「小陽春」後，便無以為繼，今年樓價升幅已由7.4%，收窄至最新不足2%。今年6月，呎價1萬元內的CCL屋苑數量一度減少至只剩1個，較去年底多達7個，大幅回落86%。不過，由於近期多個新盤低開搶客，包括最近開售的一個屯門樓盤呎價更低至9,168元，令近期二手樓價跌勢加快。
現時呎價低於1萬元的CCL屋苑數量，已回升至6個，全屬新界西屋苑，包括天水圍嘉湖山莊、荃灣荃威花園、深井浪翠園、麗都花園、屯門海翠花園及新屯門中心，佔該區33個成分屋苑約18%。
嘉湖山莊兩房跌價逾200萬
其中嘉湖山莊及荃威花園，呎價齊齊驚見「8字頭」。嘉湖山莊最新呎價跌至8,901元，按周跌6%，創2017年11月呎價8,775元後、近6年新低。若與2021年9月歷史高位呎價12,663元相比，呎價更大瀉近三成。
向來屬「上車樂園」的嘉湖山莊近期交投持續低迷，9月上半月只錄得15宗成交，有10宗成交呎價更低於9,000元，兩房造價已失守400萬元，為麗湖居2座中層F室，屬實用面積442方呎兩房，成交價僅360萬元，呎價約8,145元，重返8年前水平。翻查資料，同座同類單位，兩年前樓市高峰期造價曾達568萬元，現賣平近四成。至於荃威花園呎價已連跌5個月至8,814元，平絕全港CCL成分屋苑。
昇薈近3年來首錄呎價跌穿1萬交投
中原地產東涌及青衣區高級資深區域營業董事范偉康表示，樓市交投持續低迷，9月上半月東涌二手交投量不足10宗，僅錄7宗。
區內昇薈更錄得一宗呎價不足1萬元成交，單位為3座低層E室，實用面積約962方呎，三房間隔，以958萬元售出，呎價僅9,958元，撇除內部轉讓，呎價為屋苑近3年來首次跌穿1萬元關口。