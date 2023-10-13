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地產
2023-10-13 07:00:00

二手低迷｜荃灣中心連錄「2字頭」成交 呎價跌穿9000元

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二手低迷｜荃灣中心連錄「2字頭」成交 呎價跌穿9000元

二手低迷｜荃灣中心連錄「2字頭」成交 呎價跌穿9000元

二手樓價跌勢加快，新界區上車屋苑造價受壓，其中荃灣中心接連錄得跌穿「3球」成交個案。

區內代理透露，荃灣中心16座高層F室，實用面積約329方呎，兩房間隔，以298.8萬元沽出，呎價約9,082元。據悉，原業主於2013年以260萬元買入單位，持貨約10年，帳面獲利38.8萬元，單位期內升值約15%

造價創9年新低

另一宗為荃灣中心4座低層D室，實用面積約324方呎，同為兩房間隔。原開價300萬元，最後以290萬元易手，造價創屋苑9年新低，呎價更跌穿9,000元大關，低見約8,950元。

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二手低迷｜荃灣中心連錄「2字頭」成交 呎價跌穿9000元

荃灣中心接連錄得跌穿「3球」成交個案。(資料圖片)

低層一房4年蝕近百萬

翻查資料，荃灣中心3座低層E室，實用面積約324方呎，一房間隔，本月初以298萬元沽出。消息指，原業主購入單位用作收租之用，因看淡後市，最初開價365萬元，即大幅減價67萬元或約18.4%沽貨。原業主於20193月以395萬元購入單位，持貨約4年，現轉手帳面虧損97萬元，單位期內貶值約24.6%

300萬以下物業僅付100元印花稅

區內代理認為，樓價回落下，荃灣中心的租金回報已升至約4厘，吸引投資者趁機撈貨，而今年2月公布的《財政預算案》，樓價300萬元或以下的住宅物業，所須繳付的印花稅至100元，入市成本大減，令此類物業承接力不俗。

即睇荃灣中心放盤 (House730)

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