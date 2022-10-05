二手居屋成交｜樂雅苑兩房自由價498萬沽 帳面大賺309萬

二手私樓蝕讓個案頻仍，二手居屋買賣則不乏獲利成交。利嘉閣地產皇牌屋苑淘大二行高級聯席董事莊雅琁表示，該行新近促成牛頭角居屋樂雅苑A座極高層7室的二手成交個案，單位實用面積467方呎，兩房間隔，外望獅子山景及泳池景，新近以498萬元(已補地價)沽出，折合實用面積呎價10,664元。她指出，客人為區內客，最近一直尋覓各區樓盤入市，最終覺得東九龍區交通方便及配套成熟，加上東九文化中心將會落成，而樂雅苑享有旺中帶靜的優勢，加上單位間隔實用，可遠望獅子山及佐敦谷泳池優美景緻，遂購入上址自用。

據悉，原業主早於1996年底以約189萬元(已補地價)聯名購入上述單位，持貨26年，現轉手帳面獲利約309萬元，期間物業升值約1.6倍。現時樂雅苑約有17個單位放售，入場費470萬元起。