二手市況｜元朗朗城滙兩房660萬沽 4年跌兩成 Grand YOHO兩房創新低

二手市況淡靜，低價或蝕讓沽貨頻生。中原地產元朗副區域營業經理王勤學表示，元朗區二手樓交投持續淡靜，本月累錄約30宗買賣成交，與上月同期29宗相若。由於美國聯儲局議息在即，市場觀望氣氛濃厚，加上新盤頻頻以低價搶攻，令市場上薄弱的購買力亦被一手市場吸去，二手業主更為被動，需要加大減價幅度，以低價或蝕讓沽貨。

朗城滙兩房一手業主 4 年帳面唔見 154 萬 王勤學續稱，剛過去周末元朗區僅錄2宗二手買賣，造價均創屋苑入伙後同類單位新低。其中朗城滙2座低層F室，實用面積532方呎，採兩房間隔，開價665萬元，近日以660萬元沽出，平均實用呎價12,406元，屬屋苑入伙後兩房最低價成交。原業主於2019年7月以814.2萬元買入單位，持貨4年，帳面蝕154.2萬元，貶值19%。 即睇元朗朗城滙放盤(HOUSE730)

元朗Grand YOHO中層兩房戶以725萬沽出，創屋苑入伙以來兩房造價新低。