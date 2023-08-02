二手市況｜內地專才斥642萬購荃灣映日灣一房 創屋苑同類今年新高

自今年中港正常通關，內地專才成為本地樓市新力軍，惟此類買家入市須先繳付30%「辣稅」，住滿7年成為永久居民後，可就首個物業申請退還額外印花稅。荃灣半新屋苑映日灣新近錄得一宗內地專才入市個案，一房單位以642萬元易手，造價更創屋苑同類今年新高。

中原地產西鐵荃灣西站第二分行高級分行經理謝家偉表示，映日灣於上月錄得3宗成交，其中2座高層J室，實用面積約284方呎，一房間隔，正望汀九橋海景。原叫價670萬元，獲內地專才垂青，議價後減28萬元或約4.2%，至642萬元沽出，呎價約22,606元；造價創屋苑一房單位今年新高，惟仍較高位700萬元，低58萬元或約8.3%。