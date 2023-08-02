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地產
2023-08-02 21:41:35

二手市況｜內地專才斥642萬購荃灣映日灣一房 創屋苑同類今年新高

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二手市況｜內地專才斥642萬購荃灣映日灣一房 創屋苑同類今年新高

二手市況｜內地專才斥642萬購荃灣映日灣一房 創屋苑同類今年新高

自今年中港正常通關，內地專才成為本地樓市新力軍，惟此類買家入市須先繳付30%「辣稅」，住滿7年成為永久居民後，可就首個物業申請退還額外印花稅。荃灣半新屋苑映日灣新近錄得一宗內地專才入市個案，一房單位以642萬元易手，造價更創屋苑同類今年新高。

中原地產西鐵荃灣西站第二分行高級分行經理謝家偉表示，映日灣於上月錄得3宗成交，其中2座高層J室，實用面積約284方呎，一房間隔，正望汀九橋海景。原叫價670萬元，獲內地專才垂青，議價後減28萬元或約4.2%，至642萬元沽出，呎價約22,606元；造價創屋苑一房單位今年新高，惟仍較高位700萬元，低58萬元或約8.3%

欲留港長期發展 須先繳付30%「辣稅」

謝家偉透露，映日灣只有第2JI室「兩柱」一房單位向汀九橋海方向，且要中層或以上才享海景，故海景一房較少有放盤。據了解，買家為內地專才，原本睇租盤，被上述海景所吸引，因打算留港長期發展，見屋苑位置便利，於是棄租轉買，購入上址。

據悉，買家需要先繳付30%「辣稅」，即涉資192.6萬元，住滿7年可獲退還大部份置業稅。原業主於2019年以591.9萬元一手買入單位，持貨4年轉售，帳面獲利50.1萬元，單位期內升值約8.5%

即睇荃灣映日灣放盤 (House730)

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