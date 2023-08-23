二手市況｜新低價成交頻現 新界西成重災區 有屋苑造價返回8年前水平

市區新盤接連以低價出擊盡搶購買力，二手市況可謂雪上加霜，多區出現新低價成交個案，新界西成為重災區，最少6個屋苑成交見年內，甚至8年前的新低。其中元朗溱柏一個開放式單位以321萬元易手，造價更重返8年前、即2015年屋苑入伙時水平，原業主持貨3年，帳面大幅虧損79萬元或約20%。 元朗溱柏單日錄得 2 宗蝕讓成交 中原地產元朗副區域營業經理王勤學指，元朗溱柏新近「破蛋」，單日錄得2宗蝕讓成交，其中9座低層G室，實用面積272方呎，開放式間隔。原叫價360萬元，叫價已較市價低約2%至3%，最終再減39萬元，至321萬元沽出，呎價約11,801元，造價重回2015年屋苑入伙時期水平，並創歷來第三低價成交。原業主於2020年4月以400萬元購入單位，持貨3年，帳面虧損79萬元，單位期內大幅貶值約兩成。 王勤學續指，屋苑8座低層連平台戶亦錄蝕讓買賣，實用面積約677方呎，兩房連書房間隔。原開價720萬元，最終減價17.2萬元，至702.8萬元沽出，呎價約10,381元。原業主於2019年6月以約758萬元買入單位，持貨4年，帳面55.2萬元，單位期內跌價約7.3%。

御景園兩房造價跌至「 4 字頭」 同區另一屋苑御景園兩房造價新近跌至「4字頭」，王勤學透露，御景園2座中層F室，實用面積約468方呎，兩房間隔。原開價600萬元，累減150萬元，至450萬元易手，造價屬屋苑2017年1月後、超過6年半新低，呎價約9,615元。原業主早於1997年10月以約281.6萬元買入單位，持貨26年，帳面仍獲利約168.4萬元，單位期內升值約60%。 屯門康德花園兩房累減 50 萬易手 中原地產屯門瓏門第一分行分區營業經理梁健文表示，屯門康德花園2座中層A室，實用面積約415方呎，兩房間隔，向東北。原叫價450萬元，經過兩個月的議價，累減50萬元，至400萬元易手，創同類單位今年造價新低，低銀行估價約一成，呎價約9,639元。 梁健文透露，買家為外區上車客，眼見近期樓價持續回落，於是四出尋寶，見上址內櫳企理，位置方便，前後用上兩個月時間講價，最後成功以筍價入市。原業主於2017年3月以420萬元買入單位，持貨6年，帳面損失20萬元，單位期內貶值約5%。

荃灣綠楊新邨兩房賣545萬 中原地產荃灣區域營業經理劉智佳稱，荃灣綠楊新邨D座低層3室，實用面積約451方呎，兩房間隔，屬遣產物業，享西南園景。原叫價550萬元，議價後減價5萬元，以545萬元沽出，造價創屋苑今年新低，呎價約12,084元。 劉智佳續稱，買家為區內租客，鍾情綠楊新邨交通及起居方便，最近趁靜市出動覓筍盤，日前放工後到上址睇樓，見價錢便宜，故即場還價洽購，獲減5萬元，當晚火速拍板入市。原業主早於1991年以91萬元買入單位，今番易手，單位32年間升價454萬元或近5倍。 荃灣映日灣一房造價創 入伙後同類新低 同區二手半新屋苑映日灣造價亦受壓，中原荃灣區域營業經理黃騰達表示，屋苑3座低層E室，實用面積約288方呎，一房間隔。單位去年底最初叫價600萬元，近期降至560萬元，原業主見最近接連有新盤低開，最終再劈60萬元或11%，以500萬元沽出，累減100萬元，創屋苑入伙後同類單位造價新低，呎價17,361元。 據了解，買家為長線投資客，留意荃灣西放盤多時，見現時利率接近頂位，認為加息機會及次數相對下降，加上近日東九龍新盤以破低價開盤，令不少業主恐懼，即趁勢鋤價吸納平盤。原業主於2019年以490萬元一手購入上述單位，持貨4年，帳面僅賺10萬元或約2%。