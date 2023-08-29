二手市況｜沙田好運中心兩房3年貶值逾兩成 元朗溱柏兩房4年蝕14萬

好運中心中層兩房 實蝕逾一球半

新盤減價戰吸去市場大批購買力，二手焦點被分散，蝕讓成交亦增多。中原地產沙田第一城分行區域營業董事黎宗文表示，沙田及大圍區本月至今暫錄約48宗二手成交，較上月全月錄約63宗跌約24%，其中沙田好運中心本月暫錄約3宗買賣，屋苑最新錄A1座(松林閣)中層E室易手，單位建築面積440方呎，實用面積348方呎，採兩房間隔；7月放盤開價約565萬元，本月初減至542萬元，日前議價後以468萬元成交，平均實用呎價13,448元。

據了解，新買家為上車客，見上址單位價錢合理，間隔合用，而且少有放盤，即入市單位自住。原業主於2020年以595萬元購入單位，持貨3年，是次沽出帳面蝕讓約127萬元離場，單位期內貶值約21.3%；若計及使費，料實際損手約逾150萬元。

即睇沙田好運中心放盤(HOUSE730)