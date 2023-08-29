二手市況｜沙田好運中心兩房3年貶值逾兩成 元朗溱柏兩房4年蝕14萬

好運中心中層兩房 實蝕逾一球半
新盤減價戰吸去市場大批購買力，二手焦點被分散，蝕讓成交亦增多。中原地產沙田第一城分行區域營業董事黎宗文表示，沙田及大圍區本月至今暫錄約48宗二手成交，較上月全月錄約63宗跌約24%，其中沙田好運中心本月暫錄約3宗買賣，屋苑最新錄A1座(松林閣)中層E室易手，單位建築面積440方呎，實用面積348方呎，採兩房間隔；7月放盤開價約565萬元，本月初減至542萬元，日前議價後以468萬元成交，平均實用呎價13,448元。
據了解，新買家為上車客，見上址單位價錢合理，間隔合用，而且少有放盤，即入市單位自住。原業主於2020年以595萬元購入單位，持貨3年，是次沽出帳面蝕讓約127萬元離場，單位期內貶值約21.3%；若計及使費，料實際損手約逾150萬元。
元朗溱柏兩房 4年貶值逾2%
此外，元朗區交投亦見低迷，蝕讓成交頻現。中原地產元朗副區域營業經理王勤學表示，元朗區本月錄得47宗二手買賣成交，較上月減少22%，蝕讓及「時光倒流價」成交頻現。他續指，溱柏7座中層G室，實用面積556方呎，採兩房間隔，原叫價635萬元，減價39萬元，最終以606萬元沽出，實用平均呎價10,899元。原業主於2019年12月以620萬元購入單位，持貨約4年，現帳面蝕14萬元離場，單位貶值約2.3%。
溱柏開放戶 重回8年前樓價
王勤學又稱，同屋苑10座低層G室，實用面積307方呎，屬開放式間隔，開價350萬元放盤，減價20萬元後以330萬元易手，實用平均呎價10,749元，造價屬8年前水平。原業主則於2013年9月以約276萬元買入單位，持貨10年轉手，帳面獲利約54萬元，仍升值20%。