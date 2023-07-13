二手市況｜蝕讓成風！三區業主損手沽貨 最傷入市5年慘蝕260萬

據了解，新買家為上車客，見單位樓齡較新，單位間隔合用，即把握機會入市單位自住。原業主於2018年4月以899萬元買入單位，持貨5年，帳面虧損260萬元，單位期內貶值約29%。

中原地產沙田豪宅沙田站分行高級資深分區營業經理敖國偉表示，大圍區7月暫錄約6宗成交，上述提供單位為薈蕎2翼中層B1室，實用面積約425方呎，兩房間隔，以銀主盤形式放盤，叫價約680萬元，日前以639萬元沽出，呎價約15,035元，屬屋苑7月份首宗二手成交。

二手市況未見起色，部分業主決定蝕讓沽貨套現，吸引上車客趁機吸平盤。其中蝕幅最勁買賣，為大圍薈蕎一個兩房銀主盤，日前以639萬元沽出，按原業主於2018年買入價899萬元計算，持貨5年單位大幅貶值約29%，帳面跌價達260萬元。

青衣明翹匯高層一房累劈 115 萬易主

樓齡不足2年的青衣明翹匯亦錄得二手蝕讓交投，中原地產青衣高級資深分區營業經理黃國強稱，屋苑1A座高層G室，實用面積約299方呎，一房間隔，享開揚山景。單位最初以600萬元放售，本月降價至498萬元，最終以485萬元易手，累減115萬元或19.2%，呎價約16,221元。

黃國強續稱，買家為一對首次置業的夫婦，初時物色青衣舊屋苑兩房單位，惟睇樓數個月仍未遇到心水盤，近期轉睇新晉屋苑明翹匯，雖然相若樓價只能買到屋苑的一房單位，但認為屋苑樓齡新，可節大筆省裝修費，加上單位原裝配備齊全，上址景致開揚，故購入自用。原業主於2019年11月以519.6萬元一手買入，持貨近4年，現轉售帳面虧損34.6萬元，單位期內跌價約6.7%。

黃國強補充，明翹匯本月暫錄得3宗買賣，屬全區暫時成交量最多的屋苑。

即睇青衣明翹匯放盤 (House730)