二手市況｜蝕讓頻現！西貢傲瀧三房持貨5年慘蝕逾「2球」走

世紀21奇豐物業西貢區營業董事廖振雄表示，傲瀧18座低層C室，實用面積約903方呎，屬三房套兩廳連工人房套間隔，望內園景，以1,300萬元成交，呎價約14,396元，低市價約8%。原業主於2017年10月以1,519萬元購入上址，持貨逾5年，現沽售帳面虧損219萬元，單位期內貶值達14.4%。

發展商以「吸引價」推售新盤，搶去市場購買力，二手市場明顯受壓，頻現蝕讓成交個案。其中西貢清水灣傲瀧有三房單位，帳面虧損超過200萬元離場。

港島區亦有單幢半新盤業主要損手賣樓，市場消息指，鰂魚涌君豪峰高層M室，實用面積約214方呎，開放式間隔，以520萬元沽出，呎價約24,299元。

翠濤閣兩房減價 52 萬易手 5 年損手 18 萬

荃灣翠濤閣亦錄得相關成交，中原地產荃灣萬景峰分行副分區營業經理余仲平表示，單位為2座中層G室，實用面積約477方呎，兩房間隔，向西南，享少海景。原叫價600萬元，最後以548萬元易手，減幅達52萬元或約8.7%，呎價約11,488元。

余仲平透露，買家為上車客，睇樓一星期，看遍荃灣區各個屋苑，心儀翠濤閣環境清靜舒適，上址更備有雅致裝修，見香港未有跟隨美國加息，供樓負擔未受影響，加上新盤交投熾熱，怕遲買會貴，睇樓後立即議價入市，原業主於2017年11月以約566萬元買入單位，持貨5年多，現轉手帳面虧損約18萬元或3.2%離場。

即睇荃灣翠濤閣放盤 (House730)