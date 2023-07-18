二手市況｜跑贏私樓！長沙灣兩房居屋揸近4年 轉手賺逾「2球」離場

二手市況低迷下，部分入市年期較短的私樓業主要損手沽貨，不過市區半新居屋業主卻能逆市賺錢離場中原地產西九龍長沙灣元州街分行高級分行經理任展雄表示，長沙灣凱樂苑本月第3宗成交，最新有兩房單位以綠表價478萬元易手，原業主持貨即將4年，帳面獲利204萬元離場。
任展雄指，上述單位為E座中層13室，實用面積約393平方呎，兩房間隔，坐向東南。原開價493萬元放盤，最終以綠表價478萬元易手，呎價約12,163元。
新買家睇樓3個月 睇過多區居屋樓盤
任展雄透露，新買家為外區綠表上車客，睇樓3個月，睇過多區居屋樓盤，有感凱樂苑性價比高，樓齡又新，質量優質，收到購買證後一星期內即決定入市上住自用。
據了解，原業主於2019年9月以約274萬元買入上址，持貨即將4年，是次成功沽出帳面獲利204萬元，單位期內升值約74%。
「西九四小龍」兩房入市近4年損手15萬沽
同區「西九四小龍」之一的宇晴軒，早前錄得本月首宗二手成交。中原地產西九龍區區域營業董事歐陽振邦表示，宇晴軒7座高層F室，實用面積約445方呎，兩房間隔。原開價838萬元，最終以785萬元沽出，呎價約17,640元。
原業主於2019年11月以800萬元購入單位，持貨不足4年，是次沽出單位帳面虧損15萬元，單位期內貶值近2%。