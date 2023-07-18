二手市況｜跑贏私樓！長沙灣兩房居屋揸近4年 轉手賺逾「2球」離場

二手市況低迷下，部分入市年期較短的私樓業主要損手沽貨，不過市區半新居屋業主卻能逆市賺錢離場中原地產西九龍長沙灣元州街分行高級分行經理任展雄表示，長沙灣凱樂苑本月第3宗成交，最新有兩房單位以綠表價478萬元易手，原業主持貨即將4年，帳面獲利204萬元離場。

任展雄指，上述單位為E座中層13室，實用面積約393平方呎，兩房間隔，坐向東南。原開價493萬元放盤，最終以綠表價478萬元易手，呎價約12,163元。