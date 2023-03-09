二手樓市況｜調整印花稅階 剌激中細價樓交投 北角兩周錄逾40宗成交

預算案宣布調整首置印花稅稅階，1,000萬元以下物業皆可受惠，消息一出，即吸引上車客「尋寶」，其中北角區在兩周內錄逾40宗成交。
6球以下物業交投增 入市決定加快
鉅星地產分行經理李錦如表示，受印花稅寬減刺激，在預算案後，北角區睇樓量較之前升約一成，成交亦急增，過去兩周已錄逾40宗成交，當中增長主要是中細價物業為主，特別是600萬元以下物業。成交增加以外，買家心態亦較為積極，買樓決定亦加快，相較上月需時約一周考慮，現時一般2至3日內便有決定。
千萬以上物業成交按月持平
不過，因今次印花稅寬減未有惠及1,000萬元以上的物業，因此較大額物業為主的北角半山，成交量則與上月持平。話雖如此，仍有買家斥資半億買心頭好，新近有維港頌1座中層A室，實用面積1,504方呎，屬四房雙套間隔，以5,450萬元易手，呎價36,237元，為屋苑同類四房戶首宗帳面獲利個案。李錦如表示，該單位享三邊海景，屬屋苑「樓王」單位，不排除買家因此被吸引，為買心頭好而追價入市。
至於本月北角細價樓成交中，包括琴行街建明閣低層B室，實用面積464方呎，以610萬元沽出，呎價13,147元。另外，鄰近港鐵炮台山站與港鐵天后站的海新大廈，一伙高層B室、實用面積308方呎單位，本月以565萬元沽出，呎價18,344元。