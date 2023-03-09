二手樓市況｜調整印花稅階 剌激中細價樓交投 北角兩周錄逾40宗成交

6 球以下物業交投增 入市決定加快

鉅星地產分行經理李錦如表示，受印花稅寬減刺激，在預算案後，北角區睇樓量較之前升約一成，成交亦急增，過去兩周已錄逾40宗成交，當中增長主要是中細價物業為主，特別是600萬元以下物業。成交增加以外，買家心態亦較為積極，買樓決定亦加快，相較上月需時約一周考慮，現時一般2至3日內便有決定。