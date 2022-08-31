二手樓成交｜平過細兩房！荃灣中心優質大兩房4球邊緣沽 創今年同類新低

二手樓交投疲弱，不少優質單位更創新低價成交。中原地產荃灣萬景峰分行副分區營業經理余仲平表示，荃灣區8月錄得約59宗二手買賣成交，是連續3個月少於100宗，亦創今年單月最低紀錄，其中上車盤荃灣中心本月僅錄得3宗買賣，大兩房成交價更下跌至400萬元邊緣。

同類造價今年高見 480 萬 余仲平稱，分行新近促成荃灣中心5座中層G室成交，建築面積486方呎，實用面積380方呎，屬大兩房單位，向南、景致開揚，裝修亦企理，屬優質戶。單位今年6月叫價500萬元，7月減價至470萬元，最終以406萬元沽出，累減達94萬元，實用呎價10,684元。他指出，荃灣中心本月另外兩宗成交屬細兩房單位，造價分別為418萬元及430萬元，今番大兩房造價比細兩房還要平，而同類380方呎單位今年高位造價曾見480萬元，近期造價則約430萬元，是次最新成交屬今年新低價(撇除事故單位計)。