二手樓成交｜新界區受上車客青睞 采葉庭內園兩房即睇即買

樓價高企，要上車，新界區會有較多選擇，近日亦頻錄上車客入市新界上車盤成交。中原地產元朗教育路分行副區域營業經理溫旭銘表示，分行新近促成元朗采葉庭3座中層B室成交，實用面積509方呎，享內園及泳池景，叫價728萬元；單位放盤僅一日，獲上車客即場洽購，最終微減5.2萬元以722.8萬元沽出，折合實用呎價14,200元。溫旭銘指，買家之前已睇樓半年，見近期樓市回復暢旺，遂加快入市；上址享清靜內園景，加上附帶企理裝修，屬罕有放盤，又見業主肯提供合理議價空間，於是馬上承接。原業主則於2016年11月以526萬元購入上址，持貨5年半轉售，帳面獲利196.8萬元或37%。

上車客 540 萬元市價購荃景花園兩房 中原地產荃灣荃景圍分行高級分行經理黃德純表示，荃灣上車屋苑之一的荃景花園，本月累錄6宗成交，雖然睇樓量尚算保持平穩，但大多數業主見市況好轉，叫價態度強硬；買家方面見平盤買少見少，對入市轉持觀望態度。黃德純表示，分行新近促成荃景花園7座低層C室成交，實用面積428方呎，兩房間隔，享開揚市景，叫價560萬元，減價20萬元後以540萬元沽出，實用呎價12,617元。據悉，買家為上車客，睇樓兩星期，見單位內櫳企理，價錢合理，故決定購入自用。原業主則於2015年4月以398萬元買入上址，持貨7年，帳面獲利142萬元，單位升值36%。