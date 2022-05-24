二手樓成交｜有相睇！青衣屋苑一周爆兩宗蝕讓 原業主均持貨3年即拋

近期新盤浪接浪推售，搶走部分市場購買力，二手交投減慢，青衣翠怡花園一周內出現兩宗蝕讓成交個案。

中原地產資深分區營業經理蔡偉明表示，翠怡花園6座高層C室，實用面積約365方呎，兩房間隔，據代理提供相片顯示，單位附基本裝修。原業主今年1月叫價650萬元放售，其後於3月及4月分別降至629萬及620萬，據悉由於有見屋苑本月有兩房戶蝕讓離場，加上其已移民，故決定加快沽貨，最終以590萬元沽出，累減60萬元或約9.2%，呎價16,164元。

低銀行估價最多 8%

據中銀香港(2388)及滙豐銀行對上述單位估價，分別為628萬及642萬，因此是次造價分別較之低約6.1%及8.1%。

原業主2019年3月以600萬元購入單位，持貨至今約3年，現轉手帳面蝕約10萬元，若計及釐印費及買賣佣金等支出，料實蝕約57萬元。惟據了解，原業主買入單位後即租出單位，直至租客於今年1月搬走後開始放售，若計及租金收入料可抵消部分蝕幅。