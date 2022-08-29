二手樓成交｜業主移民！累劈近「7球」沽白石角逸瓏灣逾千方呎三房

逸瓏灣本月暫錄約2宗成交，現時約有180個放盤，平均呎價叫價約13,100元起。(資料圖片)

受加息影響，近日樓市交投氣氛平平，買家入市心態較為觀望，大埔白石角逸瓏灣有業主因為移民，最終累劈近「7球」沽出逾千方呎三房套現離場。

中原地產分行經理馮兆永表示，逸瓏灣本月暫錄約2宗成交，新錄2期高座9座中層A室，實用面積約1,085方呎，三房連套房間隔。早於2020年6月以約2,380萬元放盤，其後減至2,000萬元，因業主決定移民，日前議價後以1,688萬元易手，累減692萬元或約29%，呎價約15,558元。

據了解，原業主於2014年7月以1,378萬元購入單位，持貨約8年，是次沽出單位帳面獲利約310萬元或約22%離場。

907 方呎三房 1165 萬易手

馮兆永指，屋苑同時亦錄1期高座20座低層C室成交，實用面積約907方呎，三房連套房間隔。放盤時開價約1,250萬元，日前議價後以1,165萬元易手，累減85萬元或約6.8%，呎價約12,845元。

據了解，新買家為用家，已於區內睇樓近4個月，見單位質素高，價錢合理，即購入單位自用，原業主於2014年7月以787萬元購入單位，持貨約8年，是次沽出單位帳面賺378萬元或約48%離場。

馮兆永補充，逸瓏灣現時約有180個放盤，平均呎價叫價約13,100元起。