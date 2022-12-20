二手樓成交｜欣廷軒兩房跌破600萬 綠怡雅苑兩房居二價445萬沽

內地及本港放寬疫情措施，整體大市氣氛有好轉。中原地產沙田第一城分行區域營業董事黎宗文表示，沙田欣廷軒12月暫錄8宗成交，屋苑最新錄1座低層F室，單位建築面積549方呎，實用面積414方呎，屬兩房間隔，11月放盤時叫價約710萬元，12月減至650萬元，日前議價後以598萬元易手，實用面積呎價14,444元，累減112萬元，造價跌穿600萬元水平。據了解，新買家為上車客，感單位間隔合用，價錢合理，即入市單位自用。原業主則於2010年以278.5萬元購入單位，持貨12年，是次沽出單位帳面獲利319.5萬元離場，單位期內升值約1.1倍。