二手樓成交｜聖誕長假愉景新城連錄4宗買賣 外區客一睇即斥643萬購兩房

荃灣愉景新城在聖誕長假期期間交投活躍，暫已錄得4宗買賣成交，惟量升價跌。中原地產荃灣愉景新城第二分行副區域營業經理黃一鋒表示，該4宗成交均由中原促成，屋苑本月累錄17宗買賣，對比上月全月錄5宗，宗數急增2.4倍，最新平均實用呎價為12,695元，按月則下跌1.4%。
原業主5年前買入 帳賺僅9萬
黃一鋒指，愉景新城在假期成交的單位包括7座中層G室，實用面積485方呎，採兩房間隔，以643萬元易手，平均呎價13,258元。他透露，買家為外區客，心儀愉景新城位置方便，自設大型商場，睇樓已一年，見近日市況開始回暖，並遇上上述心水單位便即睇即買。原業主則於2017年8月以634萬元買入單位，持貨5年帳面獲利9萬元。
黃一鋒又指，該屋苑亦錄得11座低層E室，實用面積581方呎，三房套房間隔，以735萬元易手，呎價12,651元，買家為同區上車客，而原業主於2017年5月以705萬元買入單位，帳面獲利30萬元，5年間升值4.3%。另外，7座低層C室日前亦沽出，單位實用面積485方呎，採兩房間隔，新近以640萬元易手，平均呎價13,196元，造價較本月同類單位10座低層E室成交高出40萬元；原業主則於2001年5月以206.8萬元買入單位，現帳面獲利433.2萬元，單位21年升值2.1倍。