二手樓成交｜趕上車？長沙灣悅雅、元朗翠韻華庭各錄上車客成交

樓市氣氛暢旺，樓價亦逐步回升，不少買家加快步伐趕上車。中原地產西九龍區區域營業董事歐陽振邦表示，該行最新促成一宗長沙灣新晉單幢物業悅雅二手成交，單位為低層C室，實用面積238方呎，一房間隔，望西南街景；單位最初以530萬元放售，經議價後，最終以518萬元成交，折合實用呎價21,765元。歐陽振邦指，新買家為上車客，鍾情屋苑樓齡極新，與港鐵站僅需數分鐘步程，考慮片刻即決定入市自用。據悉，原業主於2018年2月以465.7萬元一手購入上址，持貨4年，現沽出帳面獲利52.3萬元離場，單位期內升值11%。

年輕上車客 543.8 萬購翠韻華庭兩房 另外，元朗低密度住宅屋苑翠韻華庭亦錄得上車客成交。中原地產元朗副區域營業經理王勤學表示，近期新盤連場，推高整體樓市氣氛，二手市場受惠，令購買力湧現，成交靠穩向好。元朗區本月累錄逾110宗二手買賣成交，其中翠韻華庭4座低層F室，實用面積446方呎，兩房間隔，享園景，原叫價560萬元，議價後以543.8萬元沽出，實用呎價12,193元。王勤學稱，買家為年輕上車客，見翠韻華庭屬元朗區入場屋苑，樓價相宜，加上上址內櫳新淨企理，迅速決定入市自用。而原業主於2002年10月以166.8萬元買入上址，持貨逾19年後轉售，帳面獲利377萬元，期內升值2.3倍。