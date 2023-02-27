二手樓成交｜首置客398萬購盈豐園兩房 財案後印花稅即省3萬

新一份財政預算案調減首置印花稅，即時令買家入市腳步加快，加上差估署最新數據顯示，1月份私人住宅售價指數報336.1點，按月回升0.6%，終止連續7個月跌勢，更加強市民入市信心。屯門上車屋苑之一的盈豐園，一個兩房單位獲買家以398萬元購入，印花稅節省約3萬元。

區內換樓客 678 萬購南浪海灣兩房 此外，同屬屯門的南浪海灣，亦錄區內換樓客「即睇即買」個案。黃樂文表示，南浪海灣3座高層B室，實用面積547方呎，兩房兩廳，日前獲區內換樓客以678萬元購入。買家鍾情單位客廳及房間均坐擁開揚景觀，內櫳附靚裝，收樓後即可入住，免除裝修煩惱，而且該區受惠屯赤隧道通車之餘，未來亦有屯門南延線，升值潛力可觀，經雙方議價後，原業主再輕減2萬元，上述買家考慮到家人亦居於同一屋苑，遂決定「即睇即買」，以678萬元購入單位，實用呎價為12,395元，屬市場價。 資料來源：House730搵樓平台 多啲選擇先有多啲計劃