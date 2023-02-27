二手樓成交｜首置客398萬購盈豐園兩房 財案後印花稅即省3萬

新一份財政預算案調減首置印花稅，即時令買家入市腳步加快，加上差估署最新數據顯示，1月份私人住宅售價指數報336.1點，按月回升0.6%，終止連續7個月跌勢，更加強市民入市信心。屯門上車屋苑之一的盈豐園，一個兩房單位獲買家以398萬元購入，印花稅節省約3萬元。
上月樓價指數止跌，各類單位指數全線報升，加上政府調整印花稅措施，令樓市氣氛轉熱。祥益地產高級分行經理黃文樂表示，屯門盈豐園1座中層E室，實用面積367方呎，屬兩房一廳，日前獲區內首置客垂青。該買家主要鍾情屋苑屬私人樓宇，加上最新一期財政預算案提及調低首置從價印花稅的稅階，新買家有見及此，決定加快入市步伐，而且原業主累積減價達32萬元，亦不打算反價，上述買家有感樓價吸引，遂便決定以398萬元購入，實用呎價為10,845元，屬市場價成交。原業主於2011年以約162萬元購入單位，是次轉手帳面賺約236萬元。
區內換樓客678萬購南浪海灣兩房
此外，同屬屯門的南浪海灣，亦錄區內換樓客「即睇即買」個案。黃樂文表示，南浪海灣3座高層B室，實用面積547方呎，兩房兩廳，日前獲區內換樓客以678萬元購入。買家鍾情單位客廳及房間均坐擁開揚景觀，內櫳附靚裝，收樓後即可入住，免除裝修煩惱，而且該區受惠屯赤隧道通車之餘，未來亦有屯門南延線，升值潛力可觀，經雙方議價後，原業主再輕減2萬元，上述買家考慮到家人亦居於同一屋苑，遂決定「即睇即買」，以678萬元購入單位，實用呎價為12,395元，屬市場價。