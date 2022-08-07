二手樓成交｜鬼節百無禁忌！御金．國峯超級凶宅沽出 10年蝕逾三成

正值農曆七月「盂蘭節」臨近，有買家百無禁忌買入超級凶宅。約5年前曾發生公務員墮樓命案的油麻地御金．國峯涉事單位，最新以近520萬元易手，成交呎價更不足1.3萬元，較原業主2012年買入價帳面大幅貶值逾三成。

上述單位為御金．國峯7座高層B室，資料顯示，實用面積約400方呎，屬一房間隔，於上月中以519.68萬元沽出，呎價僅12,992元。單位原業主於2012年初以759.5萬元一手購入，現轉手帳面蝕約239.82萬元，單位期內貶值約31.5%。

難向銀行承做按揭 買家料需 Full Pay 入市

至於中銀香港(2388)、滙豐銀行及渣打銀行，對上述單位以及全層各單位均不提供估價。由於單位屬凶宅，買家很大機會無法向銀行承做按揭，料需即時支付全數樓價，即「Full Pay」入市。

據了解，該單位2017年發生夫婦雙屍命案，一對公務員夫婦發生爭執，丈夫以刀刺傷妻子後，將其拋下單位，再跳樓自殺，兩人分別伏屍於兩個單位的平台花園內，案件一度轟動全城。而涉事3個單位均淪為凶宅。

市場消息指，是次成交單位於發生事故後，原業主於2019年起放盤，叫價1,000萬元，惟一直無人問津，連番減價後，至今年5月降價至698萬元，最終以519.68萬元成功售出，累減480.32萬元或約48%。由代理提供相片可見，單位室內裝修企理，且能遠眺維港海景。

同座平台單位同層戶 3 月低市價一成賣出

至於7座一個平台單位的同層戶，實用面積約322方呎，今年3月以550萬元成交，較市價約615萬元低逾一成，呎價約17,081元。原業主於2012年2月以525萬元購入，帳面獲利25.2萬元或約5%離場。