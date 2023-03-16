二手樓租賃｜青衣納米樓租金驚見半山價 薈藍特色戶呎租逼80元

宏安地產(1243)發展的青衣薈藍，乃青衣近年新落成單幢新樓。項目挾樓齡新兼有海景，不乏租戶之餘，租金更不斷創新高。近日，薈藍一個連平台特色戶，獲租客以月租1.48萬元承租，平均呎租接近80元，呎租直逼港島半山豪宅價，貴絕青衣區。
特色戶呎租逼80元 料屬區內新高紀錄
青衣薈藍入伙近一年，樓齡新兼有海景，吸引不少租客青睞。利嘉閣地產青衣高級分區市務董事彭錦添表示，薈藍繼去年底一宗呎租直逼70元高價承租個案後，近日一個低層3室單位，實用面積187方呎，另設有一個154方呎私家平台，獲租戶以月租1.48萬元承租，平均呎租達79元，創下物業新高之餘，料為區內呎租紀錄。薈藍雖然屬單幢樓，惟物業標榜單位採用3.5米樓底設計，並設主題式會所，單位亦外望開揚海景，加上有私家平台，料成為刷新高價原因。
對上高價為開放戶 呎租69元
青衣薈藍對上一個呎租新價紀錄為高層A12室，實用面積203方呎，屬開放式間隔，去年底獲大學教授以月租1.4萬元承租，呎租約69元，已創下青衣區呎租紀錄，事隔近4個月，再刷新高。業主以550萬元購入單位，是次租金，回報率3.2厘。目前，部分港島西半山物業，如承德山莊、俊傑花園等，平均呎租普遍介乎44至52元左右水平，即使是鐵路概念的大圍新樓柏傲莊，最高呎租徘徊60元左右水平。
資料來源：HOUSE730搵樓平台 多啲選擇先有多啲計劃