二手樓租賃｜青衣納米樓租金驚見半山價 薈藍特色戶呎租逼80元

特色戶呎租逼 80 元 料屬區內新高紀錄

青衣薈藍入伙近一年，樓齡新兼有海景，吸引不少租客青睞。利嘉閣地產青衣高級分區市務董事彭錦添表示，薈藍繼去年底一宗呎租直逼70元高價承租個案後，近日一個低層3室單位，實用面積187方呎，另設有一個154方呎私家平台，獲租戶以月租1.48萬元承租，平均呎租達79元，創下物業新高之餘，料為區內呎租紀錄。薈藍雖然屬單幢樓，惟物業標榜單位採用3.5米樓底設計，並設主題式會所，單位亦外望開揚海景，加上有私家平台，料成為刷新高價原因。