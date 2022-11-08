二手樓蝕讓｜移民盤急讓 星漣海套四房1800萬沽 5年跌價近兩球

近日樓市負面消息較多，整體交投氣氛平平。中原地產馬鞍山星漣海分行經理黃偉杰表示，馬鞍山區本月暫錄約12宗成交，其中星漣海剛錄本月首宗成交，屋苑最新錄1座中層E室易手，單位實用面積1,238方呎，屬四房連套房及工人套房間隔，放盤近一年，去年底放盤時叫價約2,050萬元，今年7月減至1,900萬元仍未獲承接。由於業主移民急讓，日前議價後終以1,800萬元易手，實用平均呎價14,540元，累減約250萬元或12%。

黃偉杰指，新買家為用家，見上述單位造價吸引，即把握機會換樓提升生活質素。據了解，原業主於2017年以1,893萬元購入單位，持貨5年，是次沽出單位帳面蝕讓約93萬元，但計及使費後，料實際虧損約196萬元。