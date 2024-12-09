二手減價潮席捲娛樂圈！周潤發劈價2500萬放售山頂豪宅 現擁市值10億物業及地皮

減息後發展商積極推新盤搶購買力，二手市場顯著受壓，放盤中的業主陸續大減價吸客，近期減價潮更席捲娛樂圈。繼影帝張家輝降價「明賺實蝕」放售中半山嘉慧園一個四房單位後，另一影帝「發哥」周潤發亦減價2,500萬元或約11%放售名下山頂陽光花園獨立屋。

放盤逾 2 年 市場反應冷淡

據本地傳媒報道指，上述獨立屋早於2022年10月標價2.2億元放售，面積約2,547方呎，附約2,000方呎花園及約700方呎天台，擁全新裝修兼享南區海景。物業放盤逾2年，由於市場反應冷淡，最新叫價1.95億元，減價2,500萬或約11.4%。