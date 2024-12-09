二手減價潮席捲娛樂圈！周潤發劈價2500萬放售山頂豪宅 現擁市值10億物業及地皮

減息後發展商積極推新盤搶購買力，二手市場顯著受壓，放盤中的業主陸續大減價吸客，近期減價潮更席捲娛樂圈。繼影帝張家輝降價「明賺實蝕」放售中半山嘉慧園一個四房單位後，另一影帝「發哥」周潤發亦減價2,500萬元或約11%放售名下山頂陽光花園獨立屋。
放盤逾2年 市場反應冷淡
據本地傳媒報道指，上述獨立屋早於2022年10月標價2.2億元放售，面積約2,547方呎，附約2,000方呎花園及約700方呎天台，擁全新裝修兼享南區海景。物業放盤逾2年，由於市場反應冷淡，最新叫價1.95億元，減價2,500萬或約11.4%。
陽光花園位於山頂加列山道48號，僅提供10座洋房，實用面積介乎1,690至2,547方呎。據悉，周潤發於2010年9月斥約1.28億元購入上述獨立屋及兩個車位，當時成交呎價達50,255元，創下該屋苑新高。若成功以最新放售價1.95億元賣出，持貨約14年，帳面仍大幅獲利約6,700萬元或約52.3%。
該獨立屋未曾自住及出租
據報，周潤發及其相關人士目前手持最少7個住宅單位及一幅地皮，分布在山頂、九龍塘、太子及西貢等，總市值約10億元；而陽光花園獨立屋可算是「發哥」手頭上最貴重物業之一，該獨立屋未曾自住及出租，「發哥」對潛在買家的篩選相當嚴格，並非每個人都有資格睇樓。
至於周潤發過去多年來一直與「發嫂」居住在九龍塘金巴倫道的單號屋，面積約3,067方呎，早於1990年以1,470萬元購入，目前市值已過億元。
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