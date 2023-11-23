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地產
2023-11-23 12:22:36

二手現樓按揭止4個月連跌 中原：市況淡靜料宗數續低位徘徊｜按揭市況

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二手現樓按揭止4個月連跌 中原：市況淡靜料宗數續低位徘徊｜按揭市況

10月登記二手私人住宅現樓按揭合約1,304宗，按月微升16宗或1.2%。（資料圖片）

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，今年10月登記二手私人住宅現樓按揭合約1,304宗，按月微升16宗或1.2%，結束4個月連跌；惟數字連續兩個月少於1,500宗水平，反映經濟放緩，利率高企，二手樓市成交持續淡靜，影響二手私樓按揭需求。估計短期數字將繼續在1,000宗左右低位徘徊。

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料全年宗數創近8年新低

今年首十個月登記二手私人住宅現樓按揭17,972宗，較去年同期21,301宗下跌15.6%，預期今年全年只有約20,500宗，有望創2016年有記錄以來的近8年新低。

10月私人住宅按揭方面，私人住宅現樓按揭登記達3,945宗，按月增加101宗或2.6%。其中一手市場393宗，二手樓市1,304宗，轉按/現契重按有2,048宗。

10月登記私人住宅樓花按揭80宗，按月減少44宗或35.5%。登記量較多的項目包括藍田「KOKO HILLS 」第3B期「KOKO MARE」及紅磡「必嘉坊」第2期等。

居屋相關按揭宗數挫35%

至於其他樓宇，10月登記居屋、夾屋、租置計劃按揭合約501宗，按月下跌269宗或34.9%。數字連跌2個月，顯著累跌63.1%；主要因為沒有新居屋入伙承造按揭，推低數字。

今年10月登記樓宇按揭合約(不包括樓花)共計4,705宗。其中，中銀香港(2388)承辦的合約有1,541宗，佔32.8%；恒生銀行(011)962宗，佔20.4%；滙豐銀行約860宗，佔18.3%；渣打銀行約280宗，佔6%

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