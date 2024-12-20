二手私樓市值3年蒸發3萬億 業主人均唔見232萬！

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，市場憧憬2025年樓市復常，而2024年整體住宅買賣登記暫錄約5.6萬宗，雖較去年全年升約17%，但屬「小復常」，尚未重返疫情前逾6萬宗水平，甚至與一年有10萬宗以上成交的「樓市大時代」，亦頗大距離。對上一次大旺市已經是14年前，2010年成交超過13萬宗，單計二手已佔逾11萬宗，當時10大屋苑成交逾1萬宗，現時成交量只是當年的五分之一；1997年更厲害達17萬宗，十大屋苑佔逾2萬宗。

2024年將完結，回顧年初全面撤辣，至第三季減息及《施政報告》再推出穩定樓市措施，包括放寬按揭及優化投資移民，全年樓價跌約6%，連跌3年。

嘉湖山莊流通率僅 2.5%

向來有「炒家天堂」之稱的天水圍嘉湖山莊，1997年逾5,400宗成交，流通率34%；然而在2024年，成交僅440宗，流通率2.5%。想說的是，香港今天的樓價比1997年上升約六成，成交量卻未及「大時代」的一半，地產代理仍要面對「僧多粥少」的情況。

據中原樓市大數據顯示，11月全港二手私人住宅物業的平均呎價跌至11,680元，今年累跌逾5%，總市值跌至9.14萬億元，較2023年底9.59萬億元，再跌4,465.7億元，重返2017年水平；若與2021年9月最高紀錄12.14萬億元比較，3年間蒸發近3萬億元，人均業主身家損失232萬元。