香港減息｜供平過租屋苑大增逾兩成 港島樓都有份 租轉買成趨勢

美國聯邦儲備局一如預期減息0.25厘，本港銀行亦跟隨減息0.125厘。今年9月以來，本港銀行減息3次累減共0.625厘。目前供樓實際按息降至3.5厘，同時亦令「供平過租」屋苑湧現，有望帶動樓市交投氣氛。

美國聯儲局公布減息後，滙豐銀行周四(19日)宣布，今日(20日)起下調港元最優惠利率(P)0.125厘，由年利率5.375厘調低至5.25厘。滙豐在9月及11月同樣減息，兩次均減0.25厘。

銀行減息後，市場主要按息(包括H按及P按)回落至3.5厘(以市場H加1.3厘、封頂P減1.75厘(P為5.25厘計，P下降0.125厘等於實際息率由3.625厘減至3.5厘)。以貸款額500萬元計，分30年還款，最新每月供款22,453元，較今年9月減息前每月減款24,233元，下跌1,780元或7.4%。