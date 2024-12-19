香港減息｜供平過租屋苑大增逾兩成 港島樓都有份 租轉買成趨勢

美國聯邦儲備局一如預期減息0.25厘，本港銀行亦跟隨減息0.125厘。今年9月以來，本港銀行減息3次累減共0.625厘。目前供樓實際按息降至3.5厘，同時亦令「供平過租」屋苑湧現，有望帶動樓市交投氣氛。
美國聯儲局公布減息後，滙豐銀行周四(19日)宣布，今日(20日)起下調港元最優惠利率(P)0.125厘，由年利率5.375厘調低至5.25厘。滙豐在9月及11月同樣減息，兩次均減0.25厘。
銀行減息後，市場主要按息(包括H按及P按)回落至3.5厘(以市場H加1.3厘、封頂P減1.75厘(P為5.25厘計，P下降0.125厘等於實際息率由3.625厘減至3.5厘)。以貸款額500萬元計，分30年還款，最新每月供款22,453元，較今年9月減息前每月減款24,233元，下跌1,780元或7.4%。
銀行減息後，中原城市租金指數共143個成分屋苑，「供平過租」屋苑數目由今次減息前59個，減息後增加逾兩成至72個。新增的13個供平過租屋苑包括上水中心、沙田帝堡城、上環帝后華庭、堅尼地城翰林軒、馬鞍山中心、深井碧堤半島、粉嶺花都廣場、馬鞍山聽濤雅苑、天水圍嘉湖山莊、荔枝角泓景臺、荃灣愉景新城、屯門香港黃金海岸，以及元朗YOHO TOWN。隨着「供平過租」屋苑持續增加，美國明年料再減息半厘，將加強市民入市信心，近期不少租客見息口回落，選擇「租轉買」個案漸增，帶動樓市交投氣氛。
72個屋苑回報率高於3.5厘
「供平過租」是指業主每月供樓比起租住同一單位的租金為低， 或租金回報率高於按揭利率。上述143個成分屋苑，已經有72個屋苑回報率高於3.5厘，佔比一半；而回報率達4厘以上的屋苑更佔21個，當中九龍灣得寶花園回報最高，達4.86厘。
如天水圍YOHO WEST第1期3B座低層B11室，實用面積約266方呎，開放式間隔，近日以12,500元租出，呎租高達47元。業主今年2月以363.19萬元一手買入，現租出可享逾4.1厘回報。以七成按揭、按息3.5厘及分30年還款計，單位每月供款約11,500元，業主每月收入比供樓多出近9%。