二手私樓首季買賣成交量 按季挫兩成 創逾8年第三低｜樓市數據

據土地註冊處最新數據顯示，今年第1季全港共錄7,372宗二手私樓買賣登記，較去年第4季的9,109宗下跌19%，連續5季處於反覆波動的狀態；成交總值亦受累樓價偏軟，第1季按季相應回落17%，錄530.32億元，同為連續5季表現波動。今年首季每宗平均售價719.37萬元，按季微升1.98%，惟仍屬2016年第4季以來的34季第3低。

放寬 100 元印花稅階 購買力續釋放

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，放寬100元印花稅至樓價400萬元住宅，加上之前積聚的購買力，趁樓價低水而持續釋放，二手市場登記量料在次季向好，有機會創下4季度最多。若按樓價劃分，今年首季在9個樓價組別中，錄得8跌1升，當中以樓價介乎1,201至2,000萬元者錄得最大跌幅，季內有420宗買賣登記，按季跌24%；801萬至1,000萬元及601萬至800萬元以內兩個樓價組別，亦分別跌24%及23%，各錄597宗及1,126宗登記，反映中細價物業在逆市中有所受壓。至於登記量最多的400萬元以下樓價組別，按季也跌16%，共錄得2,640宗登記。

按地區分析，從買賣最活躍的10個地區觀察，今年第1季錄得全線下跌，跌幅介乎5%至46%不等，當中以鑽石山/黃大仙區二手私樓登記量跌幅最勁，季內錄得296宗登記，按季大跌46%；將軍澳區及堅尼地城/西營盤區登記量，亦分別錄得27%及26%的跌幅，各錄389宗及242宗，當中將軍澳區為登記量最活躍的地區。