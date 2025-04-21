二手私樓首季買賣成交量 按季挫兩成 創逾8年第三低｜樓市數據

據土地註冊處最新數據顯示，今年第1季全港共錄7,372宗二手私樓買賣登記，較去年第4季的9,109宗下跌19%，連續5季處於反覆波動的狀態；成交總值亦受累樓價偏軟，第1季按季相應回落17%，錄530.32億元，同為連續5季表現波動。今年首季每宗平均售價719.37萬元，按季微升1.98%，惟仍屬2016年第4季以來的34季第3低。
放寬100元印花稅階 購買力續釋放
利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，放寬100元印花稅至樓價400萬元住宅，加上之前積聚的購買力，趁樓價低水而持續釋放，二手市場登記量料在次季向好，有機會創下4季度最多。若按樓價劃分，今年首季在9個樓價組別中，錄得8跌1升，當中以樓價介乎1,201至2,000萬元者錄得最大跌幅，季內有420宗買賣登記，按季跌24%；801萬至1,000萬元及601萬至800萬元以內兩個樓價組別，亦分別跌24%及23%，各錄597宗及1,126宗登記，反映中細價物業在逆市中有所受壓。至於登記量最多的400萬元以下樓價組別，按季也跌16%，共錄得2,640宗登記。
按地區分析，從買賣最活躍的10個地區觀察，今年第1季錄得全線下跌，跌幅介乎5%至46%不等，當中以鑽石山/黃大仙區二手私樓登記量跌幅最勁，季內錄得296宗登記，按季大跌46%；將軍澳區及堅尼地城/西營盤區登記量，亦分別錄得27%及26%的跌幅，各錄389宗及242宗，當中將軍澳區為登記量最活躍的地區。
十大活躍屋苑首季成交量 按季少15%
如按屋苑劃分，今年首季十大活躍成交屋苑買賣登記量錄得8跌、1平、1上升，合共錄689宗登記，按季減少15%，而季內登記量跌幅最大的屋苑為日出康城，共錄104宗登記，按季大減29%；其次沙田第一城及嘉湖山莊，亦各挫26%及23%，各自錄得55宗及82宗登記。至於日出康城則以逾百宗(104宗)登記，力壓美孚新邨的96宗，蟬聯首季最熱賣屋苑龍頭地位。
陳海潮指出，踏入3月份，樓市交投明顯轉旺，二手市場亦受惠向好，故料落入次季首月(即4月份)的登記量，將進一步上升。縱然關稅戰爆發，導致股市大幅波動，令市場增添不明朗因素，惟本港仍以剛性住屋需求為主，相信不少用家或具實力的投資者，仍會趁樓價低水置業。4月份截至16日為止，二手私樓買賣登記已達2,048宗，他預期整月可錄約3,550宗，倘若5月及6月份仍能維持在每月平均有近3,000宗的話，則整個第2季有望錄約9,500宗登記，屆時除將按季增29%外，並料創4個季度高位。