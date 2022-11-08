二手蝕讓｜元朗兩房連爆蝕讓！世宙3年損手40萬離場

中原地產元朗副區域營業經理王勤學表示，剛過去的周末元朗區錄得8宗二手買賣成交，比上周再次加息前的周末減少1宗，交投續靜。雖然區內樓價今年已下跌超過兩成，但買家普遍認為樓價會繼續下跌，遲買更平，故未敢入市，心急沽貨的業主唯有繼續擴大減幅，甚至蝕讓求售。

世宙兩房造價一 個月跌逾10%

王勤學指，世宙2座中高層C室，實用面積約429平方呎，兩房間隔。原叫價640萬元，最後減價10萬元，至630萬元沽出，造價見同類單位近一年半新低，呎價約14,685元。

參考銀行對單位網上估價為694萬元，現成交價較估價低64萬元或約9.2%。資料顯示，單位對上一層上月以705萬元售出，即相隔一個月同類造價跌75萬元或約10.6%。原業主於2019年9月以636萬元入市，持貨3年，帳面已虧損6萬元，單位期內貶值近1%；計及蝕費，料實蝕約40萬元離場。