二手蝕讓｜買家搵樓兩年 終以呎價1.5萬「筍價」入市港島港鐵站上蓋兩房

近日油塘全新盤以折實平均呎價創近7年來市區最平推出首批單位震撼樓市，二手市況更加雪上加霜，即使是港島區鐵路站上蓋屋苑的小業主，不但要低價出貨，更要損手離場。港鐵筲箕灣站上蓋屋苑峻峰花園，新近一個兩房單位以呎價1.5萬元售出，新買家搵樓長達兩年終購入「安樂窩」，惟原業主入市不足4年，帳面已虧損104萬元。計及其他使費，恐實蝕約147萬元離場。
世紀21溢榮地產營業董事郭少玲表示，峻峰花園E座高層04室，實用面積約450方呎，兩房兩廳間隔，連裝修。單位於上月中放盤，原開價728萬元，期後降價至690萬元，最終再度下調至675萬元沽出，累減53萬元或約7.3%，呎價僅15,000元。
同類單位成交價曾達800萬元
據悉，新買家早於兩年前、即2021年已開始搵樓，當時睇樓的時間，峻峰花園同類單位成交價達800萬元，尋覓多時現成功以「筍價」低位入市。翻查資料，該屋苑同座面積、間隔相同的低層04室，去年7月以682萬元成交，呎價15,156元，即相隔約1年，現成交單位樓層較高反賣平7萬元。
郭少玲稱，原業主於2019年12月以779萬元購入單位，持貨不足4年，現轉手帳面損失104萬元，單位期內跌價約13.4%。計及其他使費，恐實蝕約147萬元離場。