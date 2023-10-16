二手蝕讓｜高峰期入市業主紛止蝕離場！近港鐵站屋苑兩房慘輸150萬

市場憧憬月底《施政報告》大有機會「減辣」，惟面對經濟及樓價下行，樓市前景仍不明朗，令不少高峰期入市的業主紛紛止蝕離場。綜合市場資訊，接連有2018年入市的業主蝕賣單位離場，當中蝕幅最大為鄰近鐵坑口站的新寶城，一個低層兩房戶以587.9萬元易手，5年間單位貶值達150萬元或20%。

中原地產將軍澳都會駅分行高級分區營業董事柯勇表示，鄰近港鐵坑口站的上車屋苑新寶城本月迄今暫錄3宗成交，平均實用呎價約13,386元。最新錄得屋苑1座低層D室，實用面積約434方呎，採兩房間隔。單位坐向北方，向內園景，以587.9萬元易手，呎價約13,546元。據了解，原業主於2018年8月以738萬元購入單位，持貨5年多，現轉手帳面虧損150.1萬元，單位期內跌價達兩成。