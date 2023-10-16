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地產
2023-10-16 07:00:00

二手蝕讓｜高峰期入市業主紛止蝕離場！近港鐵站屋苑兩房慘輸150萬

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二手蝕讓｜高峰期入市業主紛止蝕離場！近港鐵站屋苑兩房慘輸150萬

二手蝕讓｜高峰期入市業主紛止蝕離場！近港鐵站屋苑兩房慘輸150萬

市場憧憬月底《施政報告》大有機會「減辣」，惟面對經濟及樓價下行，樓市前景仍不明朗，令不少高峰期入市的業主紛紛止蝕離場。綜合市場資訊，接連有2018年入市的業主蝕賣單位離場，當中蝕幅最大為鄰近鐵坑口站的新寶城，一個低層兩房戶以587.9萬元易手，5年間單位貶值達150萬元或20%

中原地產將軍澳都會駅分行高級分區營業董事柯勇表示，鄰近港鐵坑口站的上車屋苑新寶城本月迄今暫錄3宗成交，平均實用呎價約13,386元。最新錄得屋苑1座低層D室，實用面積約434方呎，採兩房間隔。單位坐向北方，向內園景，以587.9萬元易手，呎價約13,546元。據了解，原業主於20188月以738萬元購入單位，持貨5年多，現轉手帳面虧損150.1萬元，單位期內跌價達兩成。

二手蝕讓｜高峰期入市業主紛止蝕離場！近港鐵站屋苑兩房慘輸150萬

鄰近港鐵坑口站的上車屋苑新寶城本月迄今暫錄3宗成交，平均實用呎價約13,386元。(資料圖片)

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沙田第一城兩房「3字頭」易主

藍籌屋苑之一的沙田第一城最新出現兩房以「3字頭」易主，中原地產沙田第一城分行區域營業董事黎宗文指，屋苑本月暫錄約7宗成交，包括2座低層C室，實用面積約327方呎，兩房間隔，以398萬元沽出，呎價約12,171元。原業主於201810月以535萬元購入單位，持貨5年，帳面損失137萬元，單位期內貶值25.6%

投資客437萬購大圍珀玥一房

市場消息指，大圍珀玥高層C室，實用面積約201方呎，一房間隔，獲買家以437萬元承接單位作收租之用，呎價約21,741元。原業主於20188月以約509.8萬元購入單位，持貨約5年，現轉手帳面蝕72.8萬元或14.3%

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沙田第一城本月暫錄約7宗二手成交。(資料圖片)

藍田滙景花園三房呎售1.3

九龍區方面，美林物業高級客戶經理林小燕稱，市場新近促成藍田滙景花園4座低層H室，實用面積約614方呎，三房間隔，以820萬元易手，呎價約13,355元。原業主於20182月以885萬元購入單位，5年間轉手帳面損手65萬元或約7.3%

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滙景花園三房以820萬元易手。(資料圖片)

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