二手豪宅成交｜瓏璽四房雙套海景大宅貼市價2880萬沽 六年帳賺660萬

二手交投放緩，惟個別豪宅逆市獲承接。利嘉閣地產新西九龍豪宅(奧運站)-瓏璽分行聯席董事阮好珍表示，該行新近促成奧運站瓏璽8座中層C室二手成交，單位實用面積1,254方呎，屬四房雙套連工人套房間隔，座向東南，外望維港海景。原業主在今年8月開價3,398萬元放售，近期累減518萬元，終以2,880萬元成交，折合實用面積呎價22,967元，而單位近期銀行估價約3,038萬元，成交價貼近市價。

阮好珍補充，新買家向來鍾情奧運站一帶優質物業，正在物色心儀單位自用，見上址單位向東南望海景，間隔四正實用，於是火速入市。據悉，原業主在2016年以2,220萬元購入物業，持貨6年，今轉手帳面獲利660萬元或升值近30%。