二次減息再增入市信心 11月工廈交投創年内新高｜工商舖市況

美國聯儲局於11月份再度下調聯邦基金利率0.25厘，為年內第2次減息，而年內本港按息已累減0.5厘，供款負擔進一步減輕，再度增強工商舖投資者入市信心。根據中原(工商舖)數據顯示，11月份工商舖錄得約279宗買賣成交，按月增約11.6%，當中工廈表現最突出，按月錄得約196宗買賣，創年內新高。該行預測，内地政府重啟深圳一簽多行政策，相信對本港零售及餐飲帶來正面幫助，舖位買賣市場會先見受惠，預料12月份整體買賣交投會靠穩。

中原(工商舖)董事總經理潘志明表示，11月份工商舖買賣價量齊升，共錄得約279宗買賣成交，較上月增約11.6%，按年亦增約24.55%；至於成交金額，整體錄得約57.74億元，較上月急升約1.02倍，惟由於去年同期出現證監會以54億元購入號港島東中心12層樓面的大手成交，故成交金額按年對比則有約43.41%的差距。

工廈連升兩個月 一手成交增

他又指，11月份工廈表現亮麗，一手成交增多，錄得約196宗買賣，按月及按年分別增加約20.99%及約48.48%，為連續兩個月錄得升幅，更創年内新高。月内亦有餐飲集團購入工廈物業自用，其中觀塘海濱道177號海裕工業中心9樓B室連車位，面積約1.2萬方呎，由蛋撻王創辦人等相關人士購入，作價共約5,838萬元。