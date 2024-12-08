二次減息再增入市信心 11月工廈交投創年内新高｜工商舖市況

美國聯儲局於11月份再度下調聯邦基金利率0.25厘，為年內第2次減息，而年內本港按息已累減0.5厘，供款負擔進一步減輕，再度增強工商舖投資者入市信心。根據中原(工商舖)數據顯示，11月份工商舖錄得約279宗買賣成交，按月增約11.6%，當中工廈表現最突出，按月錄得約196宗買賣，創年內新高。該行預測，内地政府重啟深圳一簽多行政策，相信對本港零售及餐飲帶來正面幫助，舖位買賣市場會先見受惠，預料12月份整體買賣交投會靠穩。
中原(工商舖)董事總經理潘志明表示，11月份工商舖買賣價量齊升，共錄得約279宗買賣成交，較上月增約11.6%，按年亦增約24.55%；至於成交金額，整體錄得約57.74億元，較上月急升約1.02倍，惟由於去年同期出現證監會以54億元購入號港島東中心12層樓面的大手成交，故成交金額按年對比則有約43.41%的差距。
工廈連升兩個月 一手成交增
他又指，11月份工廈表現亮麗，一手成交增多，錄得約196宗買賣，按月及按年分別增加約20.99%及約48.48%，為連續兩個月錄得升幅，更創年内新高。月内亦有餐飲集團購入工廈物業自用，其中觀塘海濱道177號海裕工業中心9樓B室連車位，面積約1.2萬方呎，由蛋撻王創辦人等相關人士購入，作價共約5,838萬元。
商舖上月價量齊升
此外，商舖交投亦價量齊升，11月份商舖買賣成交錄得約59宗，按月增約18%，按年則跌約10.61%，成交金額則錄得約12.99億元，按月大增約82.06%。其中由萬科香港持有的長沙灣褔榮街201號The Campton項目商場部分，面積約15,034方呎，以約1.04億元成交，平均呎價約6,917元，新買家為珠海市新東升集團董事長鄭文強或有關人士。
寫字樓量跌價升
至於寫字樓，11月份表現轉遜色，買賣成交錄得約24宗，按月跌約36.84%，但月内出現多宗大手成交，故成交金額按月大增逾4倍至約31.99億元。其中紅磡紅鸞道18號祥祺中心全幢，原有內地富豪陳紅天持有，近期由銀行接管售出，項目面積約243,164方呎，成交價約26.5億，平均呎價約10,898元，新買家為香港都會大學。另一宗大額成交則為德國寶成功購入觀塘宏基資本大廈27及28樓全層，涉及面積約24,048方呎，作價約1.56億元，折合呎價約6,500元。
深圳推一簽多行 商舖受惠大
潘志明分析，11月份工商舖交投明顯增多，可見聯儲局再次減息後進一步增強投資者信心，同時受惠於內地先在深圳推行一簽多行政策，相信對本港零售及餐飲帶來正面幫助，預料對舖位買賣市場受惠最大，相信在物業價格持續回落至吸引水平情況下，不少用家及投資者會積極部署入市吸納優質物業，預料12月份整體買賣交投會向好，維持量升價穩的趨勢。