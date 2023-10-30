今年最淡一季｜商廈第3季登記挫至155宗 按季大跌38%

綜合土地註冊處數據，今年9月份全港共錄55宗商廈買賣登記(數字主要反映2至4星期前商廈市場實際市況)，較8月份的50宗增加10%，為之前連跌4個月兼橫行1個月後首度回升，並創近3個月高位。以第3季3個月合計，商廈共錄155宗登記，按季大跌38%。利嘉閣(工商舖)地產董事黃應年表示，施政報告繼續推出搶企業、利營商及振經濟的措施，可望令低迷的商廈市道出現突破，後市走勢可轉趨較樂觀。
9月商廈買賣登記 創近3個月高位
9月份商廈買賣登記出現量值齊升的情況，當中登記金額連跌兩月後終見回升，按月大漲34%，創近3個月以來高位，錄得7.83億元，當中主要是受1億元或以上的貴價登記增加所帶動，當中最大銀碼的一宗成交為威靈頓街156-158號的商廈登記，涉資近1.85億元。
若按物業價格劃分，在7個價格組別的登記量中，錄得三升三跌及一持平。在上升的銀碼層中，以200萬元以下者最凌厲，由8月的零成交，大增至9月的4宗；其次1億元或以上者，亦倍增至2宗；而登記量次多為500萬至1,000萬元以內的中細價商廈，按月大增60%，共錄得16宗登記，反映普遍中高低價商廈交投均呈回暖。
以地區劃分，該行觀察的11個分區中，共有4區的登記量按月上升，5區下跌及2區持平，當中北角/炮台山區突破零登記，於9月份錄得1宗；九龍灣區升勢強勁，急漲9倍，由前月的1宗，激增至9月份共10宗登記。至於旺角/油麻地區亦大增1.33倍至14宗，並取代尖沙咀/佐敦區成為9月份登記量最旺的觀察區。此外，傳統的核心商業區上環/中環/金鐘區的登記量亦升25%，月內共錄10宗登記。
料今季可望回升約20%
黃應年指出，商廈買賣登記表現仍然相對緩慢，第3季僅錄155宗，較次季的248宗急跌近38%，為近3季最少。不過，剛發表的施政報告銳意搶企業、振經濟，並增加勞動力及企業來港，一連串措施均利好營商，對後市必有助益，預期第4季商廈市道可受惠看俏。隨著措施陸續落實，相信效應得以發揮，商廈買賣登記量有望告別低潮，於本季冀盼回升約20%，重上接近190宗的水平。