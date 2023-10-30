今年最淡一季｜商廈第3季登記挫至155宗 按季大跌38%

綜合土地註冊處數據，今年9月份全港共錄55宗商廈買賣登記(數字主要反映2至4星期前商廈市場實際市況)，較8月份的50宗增加10%，為之前連跌4個月兼橫行1個月後首度回升，並創近3個月高位。以第3季3個月合計，商廈共錄155宗登記，按季大跌38%。利嘉閣(工商舖)地產董事黃應年表示，施政報告繼續推出搶企業、利營商及振經濟的措施，可望令低迷的商廈市道出現突破，後市走勢可轉趨較樂觀。

9 月商廈買賣登記 創近 3 個月高位 9月份商廈買賣登記出現量值齊升的情況，當中登記金額連跌兩月後終見回升，按月大漲34%，創近3個月以來高位，錄得7.83億元，當中主要是受1億元或以上的貴價登記增加所帶動，當中最大銀碼的一宗成交為威靈頓街156-158號的商廈登記，涉資近1.85億元。

若按物業價格劃分，在7個價格組別的登記量中，錄得三升三跌及一持平。在上升的銀碼層中，以200萬元以下者最凌厲，由8月的零成交，大增至9月的4宗；其次1億元或以上者，亦倍增至2宗；而登記量次多為500萬至1,000萬元以內的中細價商廈，按月大增60%，共錄得16宗登記，反映普遍中高低價商廈交投均呈回暖。