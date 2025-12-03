今年樓市成交 衝刺4年新高

本港樓市逐漸由低谷走出來，中原地產統計數據指，受惠銀行兩次減息刺激，樓市轉旺，樓價向升，買家加快入市步伐，推動登記量連續2個月企穩七千宗以上，令今年首11個月整體樓宇登記錄約7.17萬宗及5,492.31億元，已較去年全年分別高出5.5%及2.8%。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀預測，全年有約7.8萬宗登記，即按年上升一成半，創2021年約9.61萬宗後的4年新高。
本港上月整體樓宇買賣合約登記(包括住宅、車位及工商舖物業)錄7,121宗，總值584.29億元，較10月的7,190宗及578.99億元，分別下跌1%及上升0.9%，金額創今年6月後近5個月新高。
住宅買賣月增2%
單計住宅買賣登記則錄5,588宗，涉516.67億元，按月升2.2%及1.2%。首11個月住宅登記錄約5.69萬宗及4,686.03億元，已較去年全年分別高出7.3%及3.1%。
上月登記宗數最高新盤是元朗錦上路柏瓏II，錄229宗及14.16億元。其次是將軍澳日出康城Grand Seasons，錄108宗及7.01億元。第三位是灣仔woodis，錄105宗及10.55億元。二手登記中，嘉湖山莊錄43宗，共涉1.89億元、沙田第一城錄31宗，共涉1.63億元、美孚新邨錄26宗，共涉1.73億元，太古城錄25宗，共涉2.27億元。
瑜一‧天海售3伙
新盤大手成交在本月持續。華懋集團及港鐵(066)合作發展的何文田站上蓋物業發展項目「瑜一」第IA期「瑜一‧天海 」昨連錄3伙招標成交，套現7,289.9萬元。據了解，有買家見項目特大平台特色戶的供應非常罕有，方便日常邀請親朋好友聚餐及舉行派對，故首日參觀後即填寫標書投標，並連購2伙3房大宅，預計將作自住用途。「瑜一」系列累計售出683伙，總銷售金額逾113億元。