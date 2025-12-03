今年樓市成交 衝刺4年新高

本港樓市逐漸由低谷走出來，中原地產統計數據指，受惠銀行兩次減息刺激，樓市轉旺，樓價向升，買家加快入市步伐，推動登記量連續2個月企穩七千宗以上，令今年首11個月整體樓宇登記錄約7.17萬宗及5,492.31億元，已較去年全年分別高出5.5%及2.8%。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀預測，全年有約7.8萬宗登記，即按年上升一成半，創2021年約9.61萬宗後的4年新高。

本港上月整體樓宇買賣合約登記(包括住宅、車位及工商舖物業)錄7,121宗，總值584.29億元，較10月的7,190宗及578.99億元，分別下跌1%及上升0.9%，金額創今年6月後近5個月新高。