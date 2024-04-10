今年首季二手居屋買賣量 近3季最多 每伙平均售價 按季跌7%｜樓市數據

據土地註冊處最新數據顯示，今年首季全港錄得997宗居屋二手買賣登記(包括第二市場及自由市場)，較去年末季的759宗，按季增加31%，宗數近千宗水平，為最近3季以來最高；期內成交總值錄約38.69億元，較前季的31.66億元，亦按季同步上升22%，但仍為近21個季度(即逾5年)次低。
利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，美聯儲去年底釋出今年會減息的訊號，加息周期有望步入尾聲；再者，居屋擔保期自3月起放寬至50年，部分居屋客認為業主叫價將會變得強硬，再三思量後抓緊機會「撈底」入市，令首季二手居屋登記量出現明顯反彈。
首季居屋平均售價約388萬 7年半新低
售價方面，今年首季二手居屋平均每宗售價約388.1萬元，較去年末季的417.1萬元下跌約7%，跌至近30季(即7年半)新低，重返2016年末水平，顯示上車客在持續的高息環境下出價趨於保守，加上季內適逢農曆新年長假及等候財政預算案推出，市場觀望氛圍濃厚，一心求售的居屋業主亦只能相應下調叫價促成交易。然而，自財案宣布全面撤辣後，成功點燃了樓市交投氣氛，二手成交量回復至健康水平，相信二手居屋平均作價亦可乘勢止跌回穩。
若按樓價作分析，有4個價格組別交投量向上，其中升幅最大為價值200萬至300萬元以下組別居屋，今年首季登記宗數為138宗，按季激增70宗或1.03倍。至於登記量最活躍的300萬至400萬元以內組別，亦錄367宗，較去年第4季的230宗大漲六成。如以地區劃分，港島區期內升幅顯著，由前季64宗增至上季錄93宗二手居屋登記，按季增加45%；新界區首季登記量則為666宗，按季上升39%。至於九龍區錄238宗，按季亦有一成增幅。
觀塘祥和苑首季錄15宗 按季急增6.5倍
如按屋苑細分，本年首季觀塘祥和苑錄15宗買賣，按季急增6.5倍，成交總值亦錄5,948.6萬元，較去年末季增加5.27倍。至於沙田穗禾苑以26宗買賣成為登記量最活躍的屋苑，成交總值達9,049.8萬元；緊隨其後的屯門兆康苑，季內亦錄24宗登記，反映新界區資助房屋仍為居屋客的上車熱門之選。
次季居屋買賣料漲三成
陳海潮指出，全面撤辣後樓市交投氣氛強勢轉旺，發展商亦趁機積極推出新盤，開價取態亦相當克制，吸引大批市民爭相認購，吸走了一撮居屋客源。不過，新一批白居二准買證已於本月開始悉數批出，與早前延長居屋擔保期的政策產生協同效應，伴隨為數不少的向隅客在一手銷售空檔期間，回流二手市場覓盤，預料次季二手居屋買賣可望看漲三成，上試至1,300宗水平。
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