今年首季二手居屋買賣量 近3季最多 每伙平均售價 按季跌7%｜樓市數據

據土地註冊處最新數據顯示，今年首季全港錄得997宗居屋二手買賣登記(包括第二市場及自由市場)，較去年末季的759宗，按季增加31%，宗數近千宗水平，為最近3季以來最高；期內成交總值錄約38.69億元，較前季的31.66億元，亦按季同步上升22%，但仍為近21個季度(即逾5年)次低。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，美聯儲去年底釋出今年會減息的訊號，加息周期有望步入尾聲；再者，居屋擔保期自3月起放寬至50年，部分居屋客認為業主叫價將會變得強硬，再三思量後抓緊機會「撈底」入市，令首季二手居屋登記量出現明顯反彈。

首季居屋平均售價約 388 萬 7 年半新低 售價方面，今年首季二手居屋平均每宗售價約388.1萬元，較去年末季的417.1萬元下跌約7%，跌至近30季(即7年半)新低，重返2016年末水平，顯示上車客在持續的高息環境下出價趨於保守，加上季內適逢農曆新年長假及等候財政預算案推出，市場觀望氛圍濃厚，一心求售的居屋業主亦只能相應下調叫價促成交易。然而，自財案宣布全面撤辣後，成功點燃了樓市交投氣氛，二手成交量回復至健康水平，相信二手居屋平均作價亦可乘勢止跌回穩。

若按樓價作分析，有4個價格組別交投量向上，其中升幅最大為價值200萬至300萬元以下組別居屋，今年首季登記宗數為138宗，按季激增70宗或1.03倍。至於登記量最活躍的300萬至400萬元以內組別，亦錄367宗，較去年第4季的230宗大漲六成。如以地區劃分，港島區期內升幅顯著，由前季64宗增至上季錄93宗二手居屋登記，按季增加45%；新界區首季登記量則為666宗，按季上升39%。至於九龍區錄238宗，按季亦有一成增幅。