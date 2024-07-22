今日新盤NEWS一覽：兩盤部署周末次輪銷售 PARK SEASONS第2B座下月登場

一手交投氣氛熱烈，發展商繼續積極推盤。旭日國際旗下屯門青山公路青山灣段「黃金海灣」第1期「意嵐」周六(20日)首輪推售188伙，全數即日沽清，發展商昨日(21日)趁勢加推第3張價單涉108伙，折實售價222.6萬元起。旭日國際集團地產開發部董事總經理李炳餘表示，項目最快日內上載銷售安排，周六(27日)作次輪推售。

項目第3號價單提供108伙，戶型涵蓋開放式至三房間隔，實用面積由204至653方呎，扣除最高折扣12%後，單位折實售價由222.6萬至776.3萬元，折實呎價介乎8,768元至14,051元，折實平均呎價11,219元，較對上一張2號價單10,686元高約5%。發展商指，該批推出更多高層單位，考慮到樓層及景觀因素，是次加價屬微調，次輪銷售前是否再度加推將根據市況決定。

詳細報道：黃金海灣·意嵐擬日內上銷安 最快周六次輪銷售｜屯門新盤

【 柏蔚森III 加推新價單 周五次輪推售53伙 】

新世界發展(017)及遠東發展(035)合作的啟德跑道區新盤「柏蔚森III」今日(22日)加推第3號價單，涉及31伙，維持最高折扣18%，折實售價474.8萬元起，折實呎價17,362元起，折實平均呎價19,242元，較上張價單的18,354元高出約4.8%。發展商指，是次屬原價加推，價格反應樓層及景觀因素。

項目同步落實於本周五(26日)次輪價單推售53伙，包括7伙三房、35伙兩房以及11伙一房，以先到先得形式發售。次輪發售單位價單定價由579.1萬至1,678.2萬元，呎價介乎20,489元至26,669元；扣除最高折扣18%後，折實售價474.8萬至1,376.1萬元，折實呎價介乎16,800元至21,866元。

詳細報道：柏蔚森III加推31伙 折實最平474.8萬 周五次輪賣53伙｜啟德新盤