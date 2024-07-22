今日新盤NEWS一覽：兩盤部署周末次輪銷售 PARK SEASONS第2B座下月登場

一手交投氣氛熱烈，發展商繼續積極推盤。旭日國際旗下屯門青山公路青山灣段「黃金海灣」第1期「意嵐」周六(20日)首輪推售188伙，全數即日沽清，發展商昨日(21日)趁勢加推第3張價單涉108伙，折實售價222.6萬元起。旭日國際集團地產開發部董事總經理李炳餘表示，項目最快日內上載銷售安排，周六(27日)作次輪推售。
項目第3號價單提供108伙，戶型涵蓋開放式至三房間隔，實用面積由204至653方呎，扣除最高折扣12%後，單位折實售價由222.6萬至776.3萬元，折實呎價介乎8,768元至14,051元，折實平均呎價11,219元，較對上一張2號價單10,686元高約5%。發展商指，該批推出更多高層單位，考慮到樓層及景觀因素，是次加價屬微調，次輪銷售前是否再度加推將根據市況決定。
詳細報道：黃金海灣·意嵐擬日內上銷安 最快周六次輪銷售｜屯門新盤
【柏蔚森III加推新價單 周五次輪推售53伙】
新世界發展(017)及遠東發展(035)合作的啟德跑道區新盤「柏蔚森III」今日(22日)加推第3號價單，涉及31伙，維持最高折扣18%，折實售價474.8萬元起，折實呎價17,362元起，折實平均呎價19,242元，較上張價單的18,354元高出約4.8%。發展商指，是次屬原價加推，價格反應樓層及景觀因素。
項目同步落實於本周五(26日)次輪價單推售53伙，包括7伙三房、35伙兩房以及11伙一房，以先到先得形式發售。次輪發售單位價單定價由579.1萬至1,678.2萬元，呎價介乎20,489元至26,669元；扣除最高折扣18%後，折實售價474.8萬至1,376.1萬元，折實呎價介乎16,800元至21,866元。
【PARK SEASONS第2B座下月推售涉350伙】
會德豐地產與港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城「SEASONS」系列銷情理想，累售780伙，套現約49億元，屬今年截止目前新盤銷售冠軍。會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，集團加快下半年推盤步伐，第12B期「PARK SEASONS」第2B座冀8月內推售，提供350伙，戶型主打一房及兩房，料適合年輕買家及首置客。
「PARK SEASONS」配合巴黎奧運會開幕，夥各代理行推出運動體驗大禮，優惠總值達32萬元。經中原地產購入項目的首8名買家可享總值8萬元的「嬋柔運動課程」，經利嘉閣地產購入項目的首8名買家可獲贈總值8萬元的「游泳課程禮券」。
詳細報道：PARK SEASONS第2B座冀下月推售 提供350伙｜將軍澳新盤
【柏蔚森I首錄2宗撻訂】
由新世界發展(017)及遠東發展(035)合作發展的啟德新盤「柏蔚森I」近日首錄兩宗撻訂，買家合共遭殺訂近71萬元。
據成交紀錄冊顯示，撻訂單位包括第6座5樓N室，實用面積276方呎，一房間隔；以及第5座5樓A室，實用面積512方呎，三房間隔，分別於7月13日首輪銷售中以447.5萬元及967.7萬元成交，當時呎價約16,214元和18,900元。
上述兩伙最新顯示簽訂臨時買賣合約後交易再未有進展，意味買家撻訂離場，均採150天現金優惠付款計劃入市，料各遭沒收樓價5%的訂金，涉及金額約22.4萬元及48.4萬元。
詳細報道：柏蔚森I首錄兩宗交易告吹 買家入市一周共損失71萬｜新盤撻訂
【星凱．堤岸連天台三房2860萬標售】
中洲置業營銷策劃總監楊聰永指出，集團旗下毗鄰港鐵火炭站的「星凱．堤岸」今日(22日)透過招標形式售出1座49樓A室，實用面積1,217方呎，天台面積841方呎，屬三房雙套設計，可享開揚馬場景觀，以2,860萬元售出，實用呎價23,500元。
他續指，項目自3月3日起迅沽238伙，銷售額逾26億元。樓盤開售至今累售1,167伙，佔全盤1,335伙逾87%。
【雨後餘5伙一房待沽】
星星地產元朗現樓新盤「雨後」今日售出1伙，單位為25樓M室，實用面積372方呎，一房間隔，成交價514.7萬元，呎價約13,836元。發展商指，全盤一房僅餘5伙。
【MIAMI QUAY I一房售價704萬】
由會德豐地產、恒基地產(012)、新世界發展(017)及帝國集團合作發展的啟德PARK PENINSULA現樓新盤「MIAMI QUAY I」今日(22日)售出第3座7樓H室，一房開放式廚房間隔，實用面積315方呎，以704.1萬元成交，呎價約22,352元。
據悉，單位客廳及睡房同享空中花園翠綠景致，開放式廚房設寬長的L型枱面，備有國際名牌Miele煮食爐具。浴室屬「明廁」設計，採光度充足兼加強空氣流通。買家參觀現樓後，隨即拍板入市。而項目自現樓登場後速售49伙，套現逾6億元。
【林海山城四房買家2620萬先租後買入市】
由希慎興業(014)及香港興業(480)合作發展的大埔現樓「林海山城」今日(22日)售出1伙，單位為第15座1樓A室，實用面積1,638方呎，四房間隔，以2620.8萬元售出，呎價16,000元，買家採先租後買計劃入市，有機會獲得183.45萬元租金回贈，另享停車位認購權。