今日新盤NEWS一覽：兩盤齊加推 意嵐周六首輪賣188伙 半數唔使3球

周末繼續迎來新盤開賣，旭日國際發展的屯門青山公路青山灣段「黃金海灣」第1期「意嵐」今日(16日)上載首張銷售安排，落實於周六(20日)以價單形式首輪推售188伙，項目將於周四(18日)晚上8時截止收票。

該批單位涵蓋88伙開放式、54伙一房、41伙兩房及5伙三房，折實售價由184.2萬至703.6萬元，折實呎價由8,908元至11,900元，折實平均呎價10,209元。以折實售價計算，當中一半單位低於300萬元。

詳細報道：黃金海灣．意嵐周六首輪推售188伙 184.2萬入場 分三時段揀樓｜屯門新盤

【柏蔚森 III 首度加推 60 伙 海景一房登場】

新世界發展(017)及遠東發展(035)合作的啟德跑道區新盤「柏蔚森III」今日(16日)加推第2號價單，涉及60伙，首度推出海景一房，維持最高折扣18%不變，折實售價419.6萬元起，折實呎價16,800元起，折實平均呎價18,354元，較首張價單的17,956元高出約2.2%。

遠東發展營業及市務總經理陳富強稱，2號價單包括4伙三房、34伙兩房、以及22伙一房。價單定價由511.8萬至1,729.1萬元，呎價介乎20,489元至25,962元，扣除最高折扣18%後，折實售價由419.6萬至1,417.8萬元，折實呎價介乎16,800元至21,288元。以定價計，該批市值約4.79億元。

詳細報道：柏蔚森III加推60伙 最平419.6萬 海景一房首登場｜啟德新盤