今日新盤NEWS一覽：兩盤齊加推 意嵐周六首輪賣188伙 半數唔使3球

周末繼續迎來新盤開賣，旭日國際發展的屯門青山公路青山灣段「黃金海灣」第1期「意嵐」今日(16日)上載首張銷售安排，落實於周六(20日)以價單形式首輪推售188伙，項目將於周四(18日)晚上8時截止收票。
該批單位涵蓋88伙開放式、54伙一房、41伙兩房及5伙三房，折實售價由184.2萬至703.6萬元，折實呎價由8,908元至11,900元，折實平均呎價10,209元。以折實售價計算，當中一半單位低於300萬元。
詳細報道：黃金海灣．意嵐周六首輪推售188伙 184.2萬入場 分三時段揀樓｜屯門新盤
【柏蔚森III首度加推60伙 海景一房登場】
新世界發展(017)及遠東發展(035)合作的啟德跑道區新盤「柏蔚森III」今日(16日)加推第2號價單，涉及60伙，首度推出海景一房，維持最高折扣18%不變，折實售價419.6萬元起，折實呎價16,800元起，折實平均呎價18,354元，較首張價單的17,956元高出約2.2%。
遠東發展營業及市務總經理陳富強稱，2號價單包括4伙三房、34伙兩房、以及22伙一房。價單定價由511.8萬至1,729.1萬元，呎價介乎20,489元至25,962元，扣除最高折扣18%後，折實售價由419.6萬至1,417.8萬元，折實呎價介乎16,800元至21,288元。以定價計，該批市值約4.79億元。
【尚逸加推17伙 周五發售】
大鴻輝集團旗下西營盤「尚逸」於周一(15日)加推第4號價單，涉及17伙，實用面積由215至492方呎，戶型涵蓋開放式至三房，維持最高9%折扣不變，折實售價438.2萬元起，全數落實於本周五(19日)起以先到先得形式發售。
據價單顯示，該批價單定價由489.01萬至1,432.84萬元，呎價介乎22,700元至29,100元，計及最高9%折扣及傢俬優惠後，折實售價由438.2萬至1,303.88萬元，折實呎價介乎20,381元至26,502元。入場售價及呎價最低單位均為12樓C室，實用面積215方呎。
詳細報道：尚逸加推17伙 入場價438.2萬 周五推售｜西營盤新盤
【睿峰兩房買家入市一周棄購 損失44萬】
由鼎珮集團持有的長沙灣「睿峰」於周一(15日)錄得1宗撻訂個案，兩房買家入市約一周即終止交易，料遭殺訂約44萬元，屬該盤本月第二宗交易告吹案。
據成交紀錄冊顯示，涉及單位為西翼26樓H室，實用面積438方呎，兩房間隔，原於本月7日以885.3萬元招標售出，當時呎價約20,212元。惟最新顯示於本月15日終止買賣合約，意味買家時隔一周即撻訂離場，採90天現金優惠付款計劃入市，料損失樓價5%的訂金約44.26萬元。
【瓏珀山標售3伙 套現逾5500萬】
新鴻基地產(016)旗下沙田半山現樓新盤「瓏珀山」今日(16日) 再以招標形式售出3伙，吸金5,533.67萬元，項目7周內累沽共60伙。
最新3伙標售單位當中成交金額最高為King Tower 1座16樓A室，三房一套連書房間隔，實用面積1,211方呎，成交金額2,176.32萬元，呎價17,971元。其餘兩伙分別為King Tower 2座8樓A室，三房一套連書房間隔，實用面積1,061方呎，成交金額1,738.45萬元，呎價16,385元；及King Tower 2座10樓D室，三房一套間隔，實用面積990方呎，成交金額約1,618.9萬元，呎價16,353元。
詳細報道：沙田瓏珀山標售3伙 三房呎價高見1.8萬｜新盤成交
【VICTORIA COAST兩房2310萬獲區內用家承接】
華懋集團旗下薄扶林域多利道豪宅現樓項目「VICTORIA COAST」今日(16日)招標售出1伙，成交單位為A 座3樓單位2，屬兩房一套連工作間戶型，單位實用面積1,367方呎，成交價2,310.3萬元，成交呎價約16,901元。
據悉，買家為居於港島區本地用家，已於區內尋覓心儀新盤多時，鍾情項目擁有南區全海景以及單位間隔寬敞，亦非常欣賞項目全新酒店式會所設計。
【維港滙月內套現2.4億 三房3000萬沽】
信和置業(083)與會德豐地產、嘉華國際(173)及爪哇控股(251)合作發展的西南九龍「維港滙」周二(16日)錄得一宗成交，屬於「維港滙III」第1A座18樓A室，實用面積977方呎，三房間隔，以3,000萬元沽出，呎價30,706元。
據悉，「維港滙」7月至今累積錄得8宗成交，套現近2.4億元。項目至今累積沽出1,233伙，連車位吸金逾214億元。
【星凱．堤岸三房1278萬售出】
中洲置業旗下毗鄰港鐵火炭站的「星凱．堤岸」銷情報捷，今日(16日)售出5座41樓D室，實用面積676方呎，屬三房設計，可享開揚城門河景，成交價1,278.1萬元，實用呎價18,907元。發展商指，項目自3月3日起迅沽237伙，銷售額逾26億元。樓盤開售至今累售1,166伙，佔全盤1,335伙逾87%。