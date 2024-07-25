今日新盤NEWS一覽：利奧坊．壹隅特色戶擬8月標售 雨後周日賣38伙

恒基地產(012)旗下大角咀新盤「利奧坊．壹隅」已屆現樓，恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，項目上周已啟動交樓程序，預計8月中旬陸續完成交樓，今日(25日)正式開放現樓會所及示範單位參觀。 韓家輝續指，「利奧坊．壹隅」全盤累沽548伙，佔566伙可發售單位近97%，套現逾36億元。項目現餘66伙待售，包括30伙開放式，10伙一房和7伙兩房標準單位；以及19伙特色單位，涵蓋開放式至三房，實用面積介乎184至802方呎，外連平台或天台，部署8月起分階段招標推售。

【維港滙II連錄兩房買家終止交易】 信和置業(083)與會德豐地產、嘉華國際(173)及爪哇控股(251)合作發展的西南九龍「維港滙II」日前連錄2宗撻訂，兩買家合共遭殺訂約296萬元。 據成交紀錄冊顯示，單位為第3A座23樓B室，實用面積490方呎，兩房間隔，原於2022年2月以1,488.14萬元售出，當時呎價約30,370元；另同座18樓B室，實用面積及間隔相同，於2022年3月以1,470.33萬元成交，當時呎價約30,007元。