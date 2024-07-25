今日新盤NEWS一覽：利奧坊．壹隅特色戶擬8月標售 雨後周日賣38伙

恒基地產(012)旗下大角咀新盤「利奧坊．壹隅」已屆現樓，恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，項目上周已啟動交樓程序，預計8月中旬陸續完成交樓，今日(25日)正式開放現樓會所及示範單位參觀。
韓家輝續指，「利奧坊．壹隅」全盤累沽548伙，佔566伙可發售單位近97%，套現逾36億元。項目現餘66伙待售，包括30伙開放式，10伙一房和7伙兩房標準單位；以及19伙特色單位，涵蓋開放式至三房，實用面積介乎184至802方呎，外連平台或天台，部署8月起分階段招標推售。
詳細報道：利奧坊．壹隅開放現樓示位及會所 特色戶下月起招標推售｜大角咀新盤
【雨後下周一起取消收租優惠】
星星地產元朗現樓新盤「雨後」自去年3月開售以來銷情不俗，銷售及市場推廣董事總經理李平山表示，項目迄今累沽288伙，佔全盤335伙逾85%，套現逾17.4億元，平均成交呎價約14,727元。項目今日(25日)更新價單及銷售安排，周日(28日)起以先到先得形式發售38伙，將樓盤三房單位全數推出市場，並取消「雨後陽光」收租限時優惠，下周一(29日)生效。
李平山稱，項目現餘下的開放式、一房、兩房單位各不多於10伙，預計暑假銷情持續暢旺。
【維港滙II連錄兩房買家終止交易】
信和置業(083)與會德豐地產、嘉華國際(173)及爪哇控股(251)合作發展的西南九龍「維港滙II」日前連錄2宗撻訂，兩買家合共遭殺訂約296萬元。
據成交紀錄冊顯示，單位為第3A座23樓B室，實用面積490方呎，兩房間隔，原於2022年2月以1,488.14萬元售出，當時呎價約30,370元；另同座18樓B室，實用面積及間隔相同，於2022年3月以1,470.33萬元成交，當時呎價約30,007元。
上述2伙最新顯示於昨日(24日)終止買賣合約，料兩買家已撻訂離場，各自遭沒收樓價10%的訂金，涉及金額約148.8萬元和147萬元。
詳細報道：維港滙II連撻2伙 兩房買家齊「跳船」 共遭殺訂近3球｜新盤撻訂
【維港滙III三房呎售3.3萬】
另外，「維港滙III」今日(25日)售出第1A座30樓A室，實用面積977方呎，三房一套連工人套間隔，以3,250萬元沽出，呎價33,265元。該系列7月至今累積錄得15宗成交，套現逾4.1億元。
【林海山城四房4780萬沽】
由希慎興業(014)及香港興業(480)合作發展的大埔現樓「林海山城」今日(25日)沽出1伙分層大宅，單位為16座5樓A室，實用面積2,230方呎，連1,270方呎平台，四房間隔，以4,780萬元售出，呎價約21,435元，買家享停車位認購權。
【Wetland Seasons Bay四房逾1000萬成交】
新鴻基地產(016)天水圍「Wetland Seasons Bay」第2期時隔4月再錄成交，今日(25日)售出單位為別墅RV2的2樓B室，實用面積773方呎，四房間隔，成交價1,020萬元，呎價約13,195元。