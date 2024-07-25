利奧坊．壹隅開放現樓示位及會所 特色戶下月起招標推售｜大角咀新盤

韓家輝續指，「利奧坊．壹隅」全盤累沽548伙，佔566伙可發售單位近97%，套現逾36億元。項目現餘66伙待售，包括30伙開放式，10伙一房和7伙兩房標準單位；以及19伙特色單位，涵蓋開放式至三房，實用面積介乎184至802方呎，外連平台或天台，部署8月起分階段招標推售。

恒基地產(012)旗下大角咀新盤「利奧坊．壹隅」已屆現樓，恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，項目上周已啟動交樓程序，預計8月中旬陸續完成交樓，今日(25日)正式開放現樓會所及示範單位參觀。

恒基物業代理營業(二)部副總經理李菲茹指，項目會所「CLUB QUINN」以雙會所設計，連園林空間逾2.3萬方呎，由兩大日本殿堂級設計師SUPER POTATO及石原和幸精心打造，靈感源於日本池泉迴遊式庭園，提供逾20項多元化設施。兩個現樓示範單位則包括第2座27樓A室，交樓標準兩房，實用面積405方呎，兩間睡房間隔四正，其中一間睡房設 L 型窗戶，外望奧海城及避風塘海景；另第2座27樓B室交樓標準一房，實用面積328方呎。

至於下半年推盤部署，韓家輝稱，恒地二部旗下跑道區合作項目承豐道19號及第4A區2號地皮項目正積極商議，擬下半年推售，另九龍城南角道項目有望今年第四季登場。他相信，香港樓市已見底，市場等待9月減息機會，買家有望恢復信心。