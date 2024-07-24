今日新盤NEWS一覽：星凱．堤岸增優惠吸投資客 市場屢錄大額成交

中洲置業旗下毗鄰港鐵火炭站的現樓新盤「星凱．堤岸」今日(24日)更新多張價單，為55伙開放式及一房贈送傢私及新增「收租·必選星凱獎勵收租計劃」優惠吸引投資客，最快下周上載銷售安排。
中洲置業營銷策劃總監楊聰永表示，該批單位涵蓋19伙開放式及36伙一房，買家將獲贈傢俬組合，另購入單位可選擇享首2年免差餉、地租及管理費優惠，或2%直減折扣，折實售價480餘萬元起，折實呎價1.8餘萬元起。此外，買家若提前付清樓價可再享1%額外折扣。他指，項目全盤累沽逾八成單位達1,167伙，套現約123億元，剩餘168伙待售。
詳細報道：星凱．堤岸更新價單 開放式及一房獲贈傢俬兼享收租優惠｜火炭新盤
【意嵐次輪暫收7900票】
旭日國際旗下屯門青山公路青山灣段「黃金海灣」第1期「意嵐」將於本周六(27日)次輪推售139伙，扣除最高折扣12%後，折實售價222.6萬元起。項目截至今日(24日)下午6時，共接獲逾7,900票，大部分均屬上周首輪銷售向隅客的重新入票，以次輪推售139伙計，超額認購逾55倍。
【緹外四房大宅連車位2.3億沽】
嘉里建設(683)旗下九龍半山龍駒道3號現樓豪宅「緹外」今日(24日)成功招標售出第3座3樓A室分層大宅，實用面積4,483方呎，屬四房四套房另加雙工人房間隔，連2個住宅停車位以2.3億元成交，呎價約51,305元。
發展商指，項目本月已售出3伙大宅，套現逾6億元；今年合共錄得16宗成交，套現約55億元。「緹外」總共售出21伙，總成交金額約67億元，平均成交呎價約6萬元。
詳細報道：緹外月內沽3伙 最新四房大宅2.3億標售｜豪宅成交
【朗濤花園複式戶逾6000萬標售】
鷹君集團(041)大埔白石角現樓新盤「朗濤」周內連錄兩宗花園複式戶成交金額合共逾1.11億元，今日(24日)錄得最新招標售出H1座Garden Duplex (GD 2)低座花園複式戶，實用面積2,775方呎，另設824方呎私人花園，成交價高達6,160.5萬元，呎價約22,200元。
「朗濤」合共提供723個住宅單位，至今已售出701伙，佔整個項目約97%。
詳細報道：朗濤周內連錄2宗花園複式戶成交 吸金逾1億｜新盤成交
【維港滙月內沽14伙 四房售4638萬】
信和置業(083)與會德豐地產、嘉華國際(173)及爪哇控股(251)合作發展的西南九龍「維港滙II」今日(24日)售出第1座18樓B室，實用面積1,432方呎，四房間隔，以4,638萬元沽出，呎價32,388元。
「維港滙」7月至今累積錄得14宗成交，套現逾3.8億元。項目至今累積沽出1,238伙，連車位吸金逾215億元。
【海茵莊園開放式410萬成交】
九龍建業(034)將軍澳「海茵莊園」於今日(24日)再錄得1宗高層開放式單位成交，售出單位為1座37樓A3室，實用面積203方呎，成交價410.3萬元，平均呎價20,212元。項目於年初至今共售出298伙，套現近15.5億。
【PARK SEASONS兩房呎售近1.5萬】
會德豐地產與港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城第12B期「PARK SEASONS」今日(24日)售出第2A座56樓C室，兩房開放式廚房間隔，實用面積453方呎，以676.2萬元售出，呎價約14,927元。發展商指，整個SEASONS系列至今售出 781伙，套現近49.2億元。
【VAU Residence兩房821萬售出】
已屆現樓、由萬科香港發展的何文田單幢物業「VAU Residence」今日(24日)錄得一宗成交，單位為19樓H室，兩房間隔，實用面積388方呎，成交價821.4萬元，呎價約21,170元。
【柏蔚森I單日連沽2伙】
由新世界發展(017)及遠東發展(035)合作發展的啟德新盤「柏蔚森I」今日(24日)連沽2伙，成交單位包括第6座5樓N室，實用面積276方呎，一房間隔，成交價447.5萬元，呎價約16,214元；另第5座2樓D室，實用面積392方呎，兩房間隔，以635.3萬元售出，呎價約16,207元。