今日新盤NEWS一覽：星凱．堤岸增優惠吸投資客 市場屢錄大額成交

「星凱．堤岸」今日(24日)更新多張價單，為55伙開放式及一房贈送傢私及新增「收租·必選星凱獎勵收租計劃」優惠。(資料圖片)

旭日國際旗下屯門青山公路青山灣段「黃金海灣」第1期「意嵐」將於本周六(27日)次輪推售139伙，扣除最高折扣12%後，折實售價222.6萬元起。項目截至今日(24日)下午6時，共接獲逾7,900票，大部分均屬上周首輪銷售向隅客的重新入票，以次輪推售139伙計，超額認購逾55倍。

中洲置業營銷策劃總監楊聰永表示，該批單位涵蓋19伙開放式及36伙一房，買家將獲贈傢俬組合，另購入單位可選擇享首2年免差餉、地租及管理費優惠，或2%直減折扣，折實售價480餘萬元起，折實呎價1.8餘萬元起。此外，買家若提前付清樓價可再享1%額外折扣。他指，項目全盤累沽逾八成單位達1,167伙，套現約123億元，剩餘168伙待售。

中洲置業旗下毗鄰港鐵火炭站的現樓新盤「星凱．堤岸」今日(24日)更新多張價單，為55伙開放式及一房贈送傢私及新增「收租·必選星凱獎勵收租計劃」優惠吸引投資客，最快下周上載銷售安排。

信和置業(083)與會德豐地產、嘉華國際(173)及爪哇控股(251)合作發展的西南九龍「維港滙II」今日(24日)售出第1座18樓B室，實用面積1,432方呎，四房間隔，以4,638萬元沽出，呎價32,388元。

鷹君集團(041)大埔白石角現樓新盤「朗濤」周內連錄兩宗花園複式戶成交金額合共逾1.11億元，今日(24日)錄得最新招標售出H1座Garden Duplex (GD 2)低座花園複式戶，實用面積2,775方呎，另設824方呎私人花園，成交價高達6,160.5萬元，呎價約22,200元。

嘉里建設(683)旗下九龍半山龍駒道3號現樓豪宅「緹外」今日(24日)成功招標售出第3座3樓A室分層大宅，實用面積4,483方呎，屬四房四套房另加雙工人房間隔，連2個住宅停車位以2.3億元成交，呎價約51,305元。

【海茵莊園開放式 410 萬成交】

九龍建業(034)將軍澳「海茵莊園」於今日(24日)再錄得1宗高層開放式單位成交，售出單位為1座37樓A3室，實用面積203方呎，成交價410.3萬元，平均呎價20,212元。項目於年初至今共售出298伙，套現近15.5億。

【 PARK SEASONS 兩房呎售近 1.5 萬】

會德豐地產與港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城第12B期「PARK SEASONS」今日(24日)售出第2A座56樓C室，兩房開放式廚房間隔，實用面積453方呎，以676.2萬元售出，呎價約14,927元。發展商指，整個SEASONS系列至今售出 781伙，套現近49.2億元。

【 VAU Residence 兩房 821 萬 售出 】

已屆現樓、由萬科香港發展的何文田單幢物業「VAU Residence」今日(24日)錄得一宗成交，單位為19樓H室，兩房間隔，實用面積388方呎，成交價821.4萬元，呎價約21,170元。

【 柏蔚森 I 單日連沽 2 伙】

由新世界發展(017)及遠東發展(035)合作發展的啟德新盤「柏蔚森I」今日(24日)連沽2伙，成交單位包括第6座5樓N室，實用面積276方呎，一房間隔，成交價447.5萬元，呎價約16,214元；另第5座2樓D室，實用面積392方呎，兩房間隔，以635.3萬元售出，呎價約16,207元。

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