代理動態｜中原地產上半年二手市佔創新高 施俊嶸：對後市不宜過分睇淡

中原地產2023年上半年度頒獎禮日前假九龍某大型酒店舉行，場面盛大，出席精英逾370人。上半年度TOP SALES傑出地產代理由工商部觀塘王子分行陳嘉汶以1,241萬元勇奪，最高業績董事繼續由西半山李巍以1.89億元蟬聯。

2023年物業市場經歷了通關的刺激，第一季表現亮麗，中原城市領先指數CCL於首季錄得7.4%的升幅。根據中原研究部資料顯示，2023年上半年，一、二手私人住宅買賣合約登記宗數約24,444宗，較去年同期上升4.7%。中原地產精英把握樓市復常機遇，於今年上半年創出驕人成績。

上半年業績按年升 24%

2023年上半年中原地產香港業績20.73億元，較去年同期升24%。2023年中原地產於規模及網絡營銷上皆進行優化，配合中原地產一直以來堅持的專業地產服務，今年中原地產於市佔率上錄得可觀的增長。2023年中原地產於二手住宅市場的市佔率更創下2001年有紀錄以來歷史新高，於成交金額上的市佔率更高逾32%；在一手市場上，中原精英亦屢奪冠軍佳績，今年一手市佔率亦錄得理想升幅。於頒獎禮上，中原集團行政總裁施俊嶸頒發市佔大獎予中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑，表揚住宅營業部於波動的2023年，依然力壓對手，創出新高的市場佔有率。