代理動態｜中原地產月內目標增聘250人 陳永傑：樓市由小陽春步入大牛市

香港政府今日(3日)公布，下周一(6日)起香港與內地全面通關，不設人數限制，並將開通所有口岸。昨日(2日)美國調低加息幅度，而香港銀行更未有跟隨，反映息口或將見頂，對置業人士屬一大喜訊。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，近日各項利好消息湧現，全面通關相信可令各行各業受惠，令經濟復甦步伐加快，昨日港府更推出「HELLO HONG KONG」旅遊推廣活動，送出50萬張機票予旅客到港旅遊，相信將可進一步帶動旅遊、飲食及零售業。