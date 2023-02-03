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地產
2023-02-03 20:00:00

代理動態｜中原地產月內目標增聘250人 陳永傑：樓市由小陽春步入大牛市

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代理動態｜中原地產月內目標增聘250人 陳永傑：樓市由小陽春步入大牛市

中原地產住宅部於月內將舉行三場招聘會，目標於2月內增聘250人。(資料圖片)

香港政府今日(3)公布，下周一(6)起香港與內地全面通關，不設人數限制，並將開通所有口岸。昨日(2)美國調低加息幅度，而香港銀行更未有跟隨，反映息口或將見頂，對置業人士屬一大喜訊。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，近日各項利好消息湧現，全面通關相信可令各行各業受惠，令經濟復甦步伐加快，昨日港府更推出「HELLO HONG KONG」旅遊推廣活動，送出50萬張機票予旅客到港旅遊，相信將可進一步帶動旅遊、飲食及零售業。

代理動態｜中原地產月內目標增聘250人 陳永傑：樓市由小陽春步入大牛市

陳永傑相信樓市將逐步由小陽春步入大牛市，對全年樓價維持升15%的樂觀預測。

CCL9周新高 樓價已尋底

美國有序地放慢加息步伐，香港銀行未見跟隨，而本港拆息下調，相信可吸引資金重返樓市。於1月港府公布逐步通關後，樓市已見反彈，如上月十大屋苑亦錄得279宗成交，按月升32%1月份全月一手錄得逾500宗成交，按月反彈逾八成。剛公布的中原城市領先指數158.75點，創9周新高，較低位已彈升1.52%。陳永傑預測，2月份全月一手可達2,000宗，二手可達6,000宗。

多項數據顯示，樓市已尋底成功，小陽春已可確認，若復常步伐持續，購買力逐步增加，相信樓市將逐步由小陽春步入大牛市，對全年樓價維持升15%的樂觀預測。

月內舉行三場招聘會

為迎接小陽春至大牛市的機遇，中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，中原地產住宅部將全面全速增聘人手，不設招聘上限，於月內將舉行三場招聘會，目標於2月內增聘250人。

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