代理動態｜中原地產為港島南岸晉環於中環設專舖 備巨型電視及VR睇樓

由路勁地產、港鐵(066)等合作發展的黃竹坑站港島南岸第一期晉環於周三(14日)加推第6號價單，涉80伙，為配合項目推廣及銷售工作，中原地產特意於中環核心地段設立面積逾1,350方呎的晉環專舖。

路勁地產銷售及市場推廣副總監陳健聰表示，項目將於下周二(20日)開售160伙，當中價單形式發售139伙，招標推售21伙。自項目周三起開放現樓示範單位，至今已錄得約200組客人參觀，以來自港島區為主，留意到外區客比例亦有所增長。他補充，晉環去年5月開售，迄今售出624伙，佔全盤800伙約78%，套現逾136億元。

陳健聰透露，集團旗下位於屯門管翠路項目預計於今年第四季推出，目前正待批預售樓花同意書，提供約700伙，單位戶型涵蓋開放式至四房，另設洋房單位，目前項目建築進度已達平頂階段，預計入伙日期為2024年第一季。

料今批開放式戶可沽清

中原地產西半山首席營業董事李巍說，中原地產將新開設的中環嘉軒廣場旗艦店，打造成晉環專門店，分行建築面積逾1,300方呎，店內增設120吋巨型電視，配合中原地產VR技術，客人已可以一覽晉環優勢，透過VR影片，更有如親身參觀示範單位。他續說，港島南岸開放式單位供應罕有，晉環6號價單推出多達44伙開放式戶，大部分開放式單位折實入場費更低於1,000萬元，可承造高成數按揭，相信對區內分支家庭及投資者具有吸引力，預料是次全數開放式單位將可沽清。