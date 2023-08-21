代理動態｜利嘉閣(工商舖)荔枝角新分行開幕 搶盡西九龍至新界西市佔率

利嘉閣地產總裁廖偉強稱，早前金管局放寬非住宅物業的按揭成數最高至六成，將有利增加投資機會。事實上，香港有足夠資金於疫後重新出發，據最新數字顯示，截至6月的總存款量(M3)約達16.59萬億元，而在高息利誘下，定期存款金額亦達8.5萬億元，反映市場資金充裕，只是部分利淡消息，加上股市波動，令投資意欲減少。他稱，剛公布的本港最新失業率僅2.8%，以及逾6萬「專才」將到位，促使近期住宅租賃市場非常暢旺，可說是之前從未見過。在租金支持下，樓價難跌，證明後市仍有希望，當市場受到帶動，氣氛復甦好轉，臨界點一爆破，樓市勢必一觸即發。

進一步提升利嘉閣 ( 工商舖 ) 市場佔有率

利嘉閣(工商舖)地產董事黃應年表示，新分行是利嘉閣(工商舖)於荔枝角新增的另一個據點，隨着分行正式投入服務後，可為荔枝角區、以至西九龍，以及伸延至新界西如此重要戰線，為客戶提供更佳、更優質、更貼心及更快捷的服務，從而為客戶促成更多的買賣及租賃成交，進一步提升利嘉閣(工商舖)在市場的佔有率。

利嘉閣(工商舖)地產工商部分區董事文啟軒感激公司投放大量資源，協助團隊擴充分行規模，將利好業務拓展。於開幕活動上，邀請到廖偉強、黃應年、利嘉閣(工商舖)地產工商部高級營業董事朱亮恒、利嘉閣(工商舖)地產工商部助理營業董事曾國勝、文啟軒、利嘉閣(工商舖)地產聯席市務董事陳偉豪等管理層，以及多位嘉賓包括第一集團助理總經理郭照華、樂風集團創辦人及現任主席周佩賢、永義集團投資經理甘明晉，以及裕繕集團董事霍偉良等一同主持簡單而隆重的切燒豬及祝酒儀式，現場氣氛非常熱鬧。