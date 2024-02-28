以價換量！中資發展商新盤紛劈價促銷 最高折扣見46%｜一手市況

一手貨尾積壓情況嚴峻，據統計指，截至去年第四季數量直逼2.3萬伙，連升三季創逾20年新高。發展商面對「去庫存」的壓力下，部分不惜大幅劈價去貨，以價換量來加快回籠資金。今年迄今最少有3個中資發展商旗下新盤增設優惠，甚至直減樓價，當中買家最高可獲折扣率達46%，變相近乎「五折」入市；而減價策略促銷亦見奏效，有新盤單日即沽4伙吸金逾1,600萬元。

千望增優惠變相減價逾 25%

遠洋集團(3377)旺角現樓新盤「千望」上周三(21日)更新價單優惠，有單位變相劈價逾兩成半，指定單位最高總折扣率由27%增至46%，包括將指定單位限時「特選戶型津貼」優惠，由2.5%折扣增加到8.5%至14.5%，另新增指定單位限時「專才專享置業」優惠，提供售價7%的折扣。不過，「提前成交現金回贈」優惠折扣，由原有的樓價2%及4%回贈減少至樓價1%及2%回贈。以3樓C室為例，屬開放式間隔，實用面積151方呎，連97方呎平台，價單定價552.9萬元，按原有27%折扣計，折實售價403.62萬元；現購入該單位享最高46%折扣，最新折實售價298.57萬元，較更新價單前賣平約105.05萬元或約26%。

據成交紀錄冊顯示，「千望」劈價後單日即沽4伙平台特色戶，套現1,629.62萬元。成交價最高單位為3樓A室，兩房間隔，實用面積295方呎，連456方呎平台，以611.62萬元成交，呎價約20,732元。

「千望」位於旺角煙廠街31號，提供83伙，涵蓋開放式及一房間隔，標準單位實用面積由約172至約319方呎。由2021年開售迄今累售76伙，套現逾4.26億元，目前尚有7伙待售。

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