以價換量！中資發展商新盤紛劈價促銷 最高折扣見46%｜一手市況

一手貨尾積壓情況嚴峻，據統計指，截至去年第四季數量直逼2.3萬伙，連升三季創逾20年新高。發展商面對「去庫存」的壓力下，部分不惜大幅劈價去貨，以價換量來加快回籠資金。今年迄今最少有3個中資發展商旗下新盤增設優惠，甚至直減樓價，當中買家最高可獲折扣率達46%，變相近乎「五折」入市；而減價策略促銷亦見奏效，有新盤單日即沽4伙吸金逾1,600萬元。
千望增優惠變相減價逾25%
遠洋集團(3377)旺角現樓新盤「千望」上周三(21日)更新價單優惠，有單位變相劈價逾兩成半，指定單位最高總折扣率由27%增至46%，包括將指定單位限時「特選戶型津貼」優惠，由2.5%折扣增加到8.5%至14.5%，另新增指定單位限時「專才專享置業」優惠，提供售價7%的折扣。不過，「提前成交現金回贈」優惠折扣，由原有的樓價2%及4%回贈減少至樓價1%及2%回贈。以3樓C室為例，屬開放式間隔，實用面積151方呎，連97方呎平台，價單定價552.9萬元，按原有27%折扣計，折實售價403.62萬元；現購入該單位享最高46%折扣，最新折實售價298.57萬元，較更新價單前賣平約105.05萬元或約26%。
據成交紀錄冊顯示，「千望」劈價後單日即沽4伙平台特色戶，套現1,629.62萬元。成交價最高單位為3樓A室，兩房間隔，實用面積295方呎，連456方呎平台，以611.62萬元成交，呎價約20,732元。
「千望」位於旺角煙廠街31號，提供83伙，涵蓋開放式及一房間隔，標準單位實用面積由約172至約319方呎。由2021年開售迄今累售76伙，套現逾4.26億元，目前尚有7伙待售。
瓏碧今年「七折」賣樓後速沽72伙
數到劈價力度最大，為碧桂園香港發展的九龍城單幢盤「瓏碧」，今年1月加推第3號價單，定價較近兩年前最多調低逾三成，涉及30伙，提供最高21%折扣，單位折實售價由379.9萬元起，折實呎價由16,268元起，折實平均呎價17,681元，較2022年5月推出的首張價單24,520元及2號價單25,453元，大幅低約28%及31%。
該盤上月同步更新1號及2號價單的各項優惠，將「90天現金付款計劃」由原本照售價減8%變為減9%；連同其他折扣優惠等，買家最高可獲近40%的總折扣優惠，即變相「六折」買樓。更新後價單單位折實售價由396萬元起，折實呎價由15,726元起，折實平均呎價17,127元。以17樓A單位為例，實用面積354方呎，一房間隔，價單定價962.7萬元，扣除最高39.55%折扣後，折實售價約582萬元，折實呎價約16,441元；對比去年10月折實售價約840萬元，即減價258萬元或約31%。
據成交紀錄冊顯示，自上月推出優惠後銷情熱烈，今年迄今累錄72宗成交，套現約4.2億元，單計本月售出22伙，成交金額逾1.2億元。
發展商乘勢於周二(27日)加推5號價單共19伙，涵蓋開放式至一房，且大部分為高層單位，屬原價加推。單位實用面積介乎213至285方呎。價單定價由約507.5萬至703.3萬元，呎價介乎23,826元至24,852元。扣除最高21%折扣，單位折實售價由401萬至555.7萬元，折實呎價介乎約18,826至19,636元；折實平均呎價約19,317元，較1號價單的24,520元低約21%，較2號價單25,453元則低約24%。
「瓏碧」位於九龍城賈炳達道138號，提供190伙，戶型涵蓋開放式至兩房，單位樓層高度約3.45米。
星凱．堤岸總折扣增至35%
中洲置業在港首個發展住宅項目、火炭現樓新盤「星凱．堤岸」最新亦加入減價促銷之列，於上周五(23日)加推7號價單，新增30%折扣的「90天二按付款計劃」，另首50個單位可享額外5%優惠，最高總折扣增至35%。該批單位涉及136伙，大部分為極高層單位，實用面積介乎228至947方呎，折實售價由474.9萬至2,003.4萬元，折實呎價約14,497元至21,535元。
發展商指，加推以來，市場反應熾熱，剛過去的周日(25日)錄得150組參觀客，打破開放現樓以來單日睇樓量。據了解，參觀者認為是次高層單位景觀開揚，且售價較低層單位售價有所折讓。
「星凱．堤岸」由4幢住宅大廈組成，提供1,335個住宅單位，實用面積由228至2,001方呎不等。據悉，項目自去年9月重推以來沽出59伙，套現逾7億元；樓盤開售迄今累售約930伙，合共套現逾96億元，平均呎價20,382元。