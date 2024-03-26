仲量聯行：私人學生住宿租金過去兩年均升逾10% 擁5大優勢值得投資者留意

仲量聯行研究部資深董事鍾楚如表示，由於學生住宿市場供不應求，推動私人學生住宿租金升幅加快。在2022/23學年，入讀本港專上學院學生人數達25.3萬，而學校僅能提供約3.9萬學生宿位，現時私人學生住宿亦僅提供約1,000個可租用住宿空間。隨後期非本地學生湧入及學生宿舍供應不足，未來4年還將為私人住宿市場帶來額外2.23萬張床位的需求，預期租金將進一步上升。

仲量聯行今日(26日)公布《解鎖私人學生住宿市場增長潛力》報告指，私人學生住宿租金於過去兩年升幅均錄得約10%至15%，投資回報穩定，且高於其他商業物業投資，漸成為新興投資物業。

仲量聯行香港資本市場部主管陳國章指，學生住宿物業投資相比其他物業投資具備許多優勢，第一，近年經濟環境不理想情況下，私人學生住宿物業租金回報達逾5厘，高於其他物業投資回報，如寫字樓錄得約4厘；第二，私人學生住宿投資風險更低，學生住宿需求更穩定，且該物業面臨較少的租金下調及資本貶值風險；第三，私人學生住宿交租按學年、半年或全年計，相比按月交租現金流更穩定，同時投資者容易及時調整租金定價以應對通貨膨脹。第四，私人學生住宿入住率高，且學生一般會提早預訂。第五，物業投資門檻仍較高，市場供應不會激增。

酒店改裝學生住宿成本更低

陳國章稱，由於合適的土地供應有限，大部分私人學生住宿供應要依靠改裝酒店、住宅物業及商廈，改裝成本介乎1,000元至2,000元每方呎，其中酒店因設計及配套設施更切合學生住宿要求，改裝成本相對較低。經酒店改造後的學生住宿物業，可出租位置增加，同房間能設置更多床位，租金收入也隨之增加，而營運成本則由佔租金約50%降至25%。

不過，陳國章表示，現時市場可供改造為學生住宿物業的酒店數量僅有約10至15間，且整棟物業更適合用於改造，選址靠近港鐵站以及九龍半島近院校物業更受歡迎。