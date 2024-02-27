仲量聯行：1月整體寫字樓空置率升至12.9% 租金按月微跌0.6%｜商廈市況

本港住宅樓價連跌9個月，另一邊廂的寫字樓空置率亦上升。仲量聯行今天(27日)發表的《香港地產市場觀察》報告中指，由於新寫字樓供應落成，本港1月底整體甲級寫字樓空置率上升至12.9%，租金亦按月下跌0.6%。

報告指出，本港整體甲級寫字樓市場在2024年1月錄得160,800方呎淨吸納量，主要因為中環The Henderson早前預租的樓面，於1月項目竣工後得以落實。然而，新寫字樓供應增加，同時影響了整體市場空置率，特別是中環1月底的空置率上升至10.4%，而尖沙咀和九龍東的空置率則下跌0.4個百分點。

租金回落 帶動升級需求

仲量聯行香港董事總經理兼商業部主管鮑雅歷(Alex Barnes)表示，自寫字樓租金由高位顯著回落後，整體寫字樓租賃市場主要由升級需求推動。隨著愈來愈多新寫字樓陸續落成，吸引了更多租戶追求優質寫字樓及提升工作環境，令市場上擁有綠色認證的新寫字樓，比同類物業更具競爭力。他相信，今年寫字樓的升級需求將繼續主導市場。而月內市場錄得的主要成交個案，包括富蘭克林鄧普頓基金將由中環遮打大廈，搬遷至同區的國際金融中心2期，承租約23,600方呎樓面。

此外，仲量聯行研究部資深董事鍾楚如稱，1月整體甲級寫字樓市場租金按月下跌0.6%，主要分區市場中，中環和港島東租金分別下跌1.2%和0.9%，而尖沙咀租金則保持平穩。