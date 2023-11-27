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地產
2023-11-27 14:43:17

仲量聯行：10月整體寫字樓租金按月回落0.5% 九龍區空置率改善最明顯｜商廈市況

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10月份整體寫字樓空置率微跌，其中九龍主要分區的甲廈空置率有所改善，屬各主要商業區中最顯著。(資料圖片)

10月份整體寫字樓空置率微跌，其中九龍主要分區的甲廈空置率有所改善，屬各主要商業區中最顯著。(資料圖片)

本港寫字樓租賃市況低迷，租金持續下滑，惟10月份整體空置率有所改善。仲量聯行最新發表的《香港地產市場觀察》報告指，10月九龍主要分區市場的甲級寫字樓市場空置率改善情況，為各主要商業區中最顯著；整體寫字樓空置率微跌至12.6%，尖沙咀的空置率下跌0.4個百分點，九龍東寫字樓空置率亦略見改善，略跌至19.1%

九龍東寫字樓成熱門租賃選擇

仲量聯行九龍商業部主管鄧思勤表示，上月整體寫字樓市場持續錄得淨吸納量，涉及152,500方呎，由於物色價格相宜及優質的辦公室之需求趨增，令九龍寫字樓空置率的改善最為明顯，當中以九龍東尤甚，因該區的選擇類型較多元化，不乏優質商廈，是需要物色大型辦公室的租戶之另一熱門選擇。

月内市場錄得的新租賃成交個案中，包括Puma租用啟德AIRSIDE寫字樓，涉及建築面積約37,500方呎，並將遷入該廈。仲量聯行香港研究部資深董事鍾楚如表示，10月整體市場租金按月下跌0.5%，而各主要分區市場中，中環和灣仔/ 銅鑼灣租金，分別下跌0.2%1.0%，九龍東租金則繼續企穩。

甲級寫字樓空置率

  

 

日期

  

整體

  

中環

  

灣仔／銅鑼灣

  

港島東

  

尖沙咀

  

九龍東

  

202310月底

  

12.6%

  

9.8%

  

9.8%

  

13.3%

  

9.5%

  

19.1%

  

20239月底

  

12.7%

  

9.6%

  

10.1%

  

13.1%

  

9.9%

  

19.2%

  

資料來源：仲量聯行研究部

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