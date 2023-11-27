仲量聯行：10月整體寫字樓租金按月回落0.5% 九龍區空置率改善最明顯｜商廈市況

本港寫字樓租賃市況低迷，租金持續下滑，惟10月份整體空置率有所改善。仲量聯行最新發表的《香港地產市場觀察》報告指，10月九龍主要分區市場的甲級寫字樓市場空置率改善情況，為各主要商業區中最顯著；整體寫字樓空置率微跌至12.6%，尖沙咀的空置率下跌0.4個百分點，九龍東寫字樓空置率亦略見改善，略跌至19.1%。

九龍東寫字樓成熱門租賃選擇 仲量聯行九龍商業部主管鄧思勤表示，上月整體寫字樓市場持續錄得淨吸納量，涉及152,500方呎，由於物色價格相宜及優質的辦公室之需求趨增，令九龍寫字樓空置率的改善最為明顯，當中以九龍東尤甚，因該區的選擇類型較多元化，不乏優質商廈，是需要物色大型辦公室的租戶之另一熱門選擇。

月内市場錄得的新租賃成交個案中，包括Puma租用啟德AIRSIDE寫字樓，涉及建築面積約37,500方呎，並將遷入該廈。仲量聯行香港研究部資深董事鍾楚如表示，10月整體市場租金按月下跌0.5%，而各主要分區市場中，中環和灣仔/ 銅鑼灣租金，分別下跌0.2%和1.0%，九龍東租金則繼續企穩。